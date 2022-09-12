وزيرا التعليم العالي والهجرة يناقشان سبل الاستفادة من علماء مصر بالخارج

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مشتركًا، اليوم الاثنين، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بقصر العيني.

في بداية الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي التعاون الوثيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والعمل المُشترك الدائم بينهما لتدعيم العلاقة بين العلماء المصريين بالخارج، وربطهم بوطنهم والاستفادة من خبراتهم المُتميزة في مختلف المجالات، وكذا الاستفادة من العقول المصرية في دعم التوجهات الحديثة لمنظومة التعليم العالي بتطوير البرامج الدراسية بالمؤسسات التعليمية المصرية ومتابعة الاتجاهات الحديثة في التعليم لخدمة وظائف المستقبل وتأهيل خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

وثمّن الدكتور أيمن عاشور جهود وزارة الهجرة لتدعيم العلاقة بين العلماء المصريين بالخارج، وربطهم بمنظومة البحث العلمي للاستفادة من خبراتهم المتقدمة في مشروعاتنا القومية.

«التعليم العالي» صرح وطني له فضل في تخريج العلماء

ومن جانبها، أوضحت وزيرة الهجرة أن وزارة التعليم العالي صرح وطني له فضل في تخريج العلماء والخبراء في كافة المجالات، وتشرف على أقدم المؤسسات العلمية في الشرق الأوسط، ما يدعونا للفخر بذلك.

وأكدت وزيرة الهجرة أن هناك الكثير من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك بين الوزارتين، ومن بينها دعم سُبل ربط العلماء والخبراء المصريين بالخارج بالوطن، وكذلك الطلاب الدارسين بالخارج وحل مشكلاتهم، فيما يتعلق بالتقديم للجامعات، وإدماجهم في الجامعات الخاصة والأهلية، وفقًا للاشتراطات المطلوبة.

تحديد امتحان للدفعة الثالثة من الطلاب

وأشادت الوزيرة بدعم وزارة التعليم العالي للطلاب العائدين من أوكرانيا، مشيرة إلى أنه يجرى تحديد امتحان للدفعة الثالثة من الطلاب، كما عرضت جانبًا من استفسارات الطلاب، كما نقلت الوزيرة طلب العديد من العلماء والخبراء المصريين فى الخارج بالمشاركة بجهودهم، منهم الخبراء في المجال الطبي، وما ابدوه من استعداد لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات الجامعية، وكذلك تقديم التدريبات والورش المختلفة لنقل الخبرات.

أضافت أنه جرى التنسيق لفتح الباب لاستقبال الخبراء ضمن مشروعات TELEMEDECINE «التشخيص عن بُعد» ومشاركة الاستشاريين المصريين في مجال الطب داخل المستشفيات الجامعية، وتبادل الرأي العلمي حول الحالات المُتقدمة، وكذلك قدمت مقترحات بعض الخبراء بالخارج لإتاحة الفرصة لتدريب عدد من الأطباء المصريين، لنقل الخبرات الإدارية والمهنية وصقل القدرات.

إتاحة منح بعثات رسمية للطلبة الدارسين

وجرى الاتفاق على التعاون مع خبراء مصر بالخارج لإتاحة منح بعثات رسمية للطلبة الدارسين في الجامعات المصرية من المتفوقين بالتعاون مع الجامعات والأكاديميات العلمية وكبرى الشركات العالمية والمدعومة من وزارة التعليم العالي للاطلاع على أحدث ما وصل إليه العلم في المجالات المختلفة.