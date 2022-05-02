مصادر بـ«التعليم العالي» تعلن موعد تحديد امتحانات الطلاب العائدين من أوكرانيا

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن هناك استعدادات مكثفة بمختلف الجامعات لاستقبال الطلاب العائدين من الجامعات الأوكرانية بعد الأحداث الأخيرة الراغبين في الالتحاق ببرامجها المختلفة، والتي وقعت بين دولتي روسيا وأوكرانيا، موضحة أنه بالنسبة لكليات القطاع الطبي والهندسي ستقبل الطلاب الذين اجتازوا اختبارات تحديد المستوى، وبالنسبة لطلاب الشعب الإنسانية فيمكنهم التحويل مباشرة والتقدم للكليات وفقا للضوابط التي حددها مجلس الوزراء.

موعد امتحانات الطلاب العائدين من أوكرانيا

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيجرى تحديد موعد اختبارات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا والذين تقدموا من الفترة 21 حتى 24 أبريل بوزارة الهجرة والمتخلفين عن التقدم، مشيرا إلى أن موعد إجراء اختبارات تحديد المستوى سيحدد بعد 15 مايو الجاري، والتشديد مع الالتزام بتطبيق كافة الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

الخريطة الزمنية لامتحانات الجامعات

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، و الالتزام بقرارات منع دخول غير المطعمين على لجان الامتحانات، بجانب البدء في إعلان جداول الامتحانات بدءا من الأسبوع المقبل، تمهيدا لانطلاقها خلال شهري يونيو المقبل ويوليو، تنفيذا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور محمد شعيرة، المشرف على الجامعات الأهلية الالتزام الكامل بقرارات وزارة التعليم العالي، فيما يتعلق بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني والاستعداد لتنسيق الجامعات 2022.