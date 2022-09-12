«حياة كريمة» توقع اتفاقا مع «البريد» لصرف إعانات شهرية للفئات الأكثر احتياجا

وقعت مؤسسة حياة كريمة والبريد المصري، اليوم، بروتوكول تعاون، يجر بموجبه، صرف إعانات شهرية للفئات الأكثر احتياجًا عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

جهود حياة كريمة

قالت «حياة كريمة» في بيان لها، إن البروتكول يأتي في إطار دعم الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووقع البروتوكول عبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري لشئون المناطق البريدية، وعهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.

حياة كريمة تخدم أكثر من 58 مليون مواطن

وثمنت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، توقيع بروتوكول التعاون بين المؤسسة والبريد، إذ يأتي هذا البروتوكول، ضمن سلسلة من الشراكات التي تسعد بها مؤسسة حياة كريمة، مع شركاء النجاح من كل جهات ومؤسسات الدولة، ‏في إطار المبادرة الرئاسية التي تخدم أكثر من 58 مليون مواطن في مختلف قرى الريف المصري بمحافظات الجمهورية، التي تعتبر أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم.