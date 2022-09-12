إطلاق قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بـ8 محافظات.. الأماكن والتخصصات

تتوجه القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إلى المناطق الأكثر احتياجا بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، من أجل تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، في إطار ما توليه مؤسسة حياة كريمة من اهتمام بقطاع الصحة، فمنذ اللحظة الأولى، لإطلاق إشارة البدء في المبادرة، حرصت على الارتقاء بالمجتمع، وصحة المواطن المصري، لذا أولت الصحة اهتماما خاصا، فعمدت إلى إطلاق القوافل الطبية المجانية في القرى المدرجة تحت شعار «حياة كريمة»، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

القوافل الطبية المجانية

كشفت الصحة والسكان، عن خريطة انتشار القوافل الطبية بالمحافظات، خلال الثلث الأول من شهر سبتمبر، بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة من أجلها، في العمل على تحسين أوضاع المواطن، والارتقاء بحياته، في شتى أنحاء الجمهورية، لا سيما المحافظات الحدودية والقرى النائية، للكشف والعلاج مجانا على المواطنين.

خريطة انتشار القوافل الطبية اليوم

وحددت «الصحة»، في بيان، أماكن تمركز قوافل حياة كريمة الطبية اليوم، مؤكدة أن الكشف والعلاج بالمجان، وتتواجد القوافل بالمناطق التالية:

ـ واقد مركز كوم حمادة محافظة البحيرة.

ـ غوط الوز مركز براني محافظة مطروح.

ـ الديمقراط مركز أرمنت محافظة الأقصر.

ـ مركز طبي طرة محافظة القاهرة.

ـ أبو رماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر.

ـ مركز شباب البحيرات مركز فايد محافظة الإسماعيلية.

ـ العور مركز سمالوط محافظة المنيا.

ـ وراس الخليج مركز شربين محافظة الدقهلية.

التخصصات المتاحة بقوافل حياة كريمة

وأشارت «الصحة» إلى أن القوافل تضم التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرة إلى تغير أماكن تلك القوافل يوميًا، من أجل ضمان وصولها للمناطق المستهدفة.