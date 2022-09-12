هاني شاكر: «تحيا سوريا» رسالة حب لجمهوري في دمشق

يهدي الفنان هاني شاكر أغنية خاصة للشعب السوري في أولى حفلاته الغنائية المقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري، في أول زيارة له لدولة سوريا، بعد غياب 15 عاما.

عاشت سوريا كلمات صفوح شغالة

سجل هاني شاكر قبل السفر إلى سوريا، أغنية جديدة بعنوان «عاشت سوريا تحيا مصر»، من كلمات الشاعر صفوح شغالة، ألحان محمود الخيامي، جرى تسجيلها فى أحد أستوديوهات الصوت مع المهندس مصطفى رؤوف.

ويقول مطلعها «مصر وسوريا ما بينهم وحدة، من البدايات وحروبهم شاهدة، دول شعبين وهمومهم واحدة، مصر وسوريا حكاية بجد».

تذاكر هاني شاكر بيعت بالكامل في سوريا

شاكر أعرب لـ«الوطن»، عن سعادته البالغة بزيارة سوريا من جديد، قائلا: «مشتاق منذ سنوات لزيارة سوريا، وبسبب هذه المناسبة السعيدة، سجلت أغنية خاصة للزيارة، سأقوم بغنائها في الحفل المقرر إقامته هناك، وهي عن علاقة الشعبين المصري والسوري»

يذكر أن تذاكر الحفل الأول نفدت بالكامل خلال الساعات الماضية، ما دفع المنظمون إلى تنظيمهم حفلا ثانيا في الأوبرا، والاتفاق مع «شاكر»، على حفل ثالث في أحد الفنادق الكبرى عقب الوصول.

ومن المقرر أن يحيي الفنان هاني شاكر في سوريا، حفلين في دار أوبرا دمشق، مع احتمالية إقامة حفل ثالث، تحت رعاية وزارة الثقافة السورية، برئاسة الدكتورة لبانة مشوح، ونقابة الفنانين السوريين، ووزارة السياحة، ووزارة النقل، ودار الأسد للثقافة والفنون.