هاني شاكر: أتمنى عمل 10 حفلات في سوريا

عبر الفنان هاني شاكر على سعادته بإقامة حفلة له في سوريا، بعد غياب 15 عاما، الذي شهد زحام كبير وبعض الخناقات، قائلا: «رغم سعادتي بهذه الحفاوة لكن قلبي بيوجعني على مشاهد الازدحام والخناقات، وأتمنى أعمل عشر حفلات بس الناس ماتتخنقش مع بعضيها عاوز كل الناس تشوفني وتنبسط وماتضيعش فرصة عليهم لمشاهدتي».

الناس في سوريا لسة حافظة الأغاني بتاعتي

وأضاف هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه لم يقيم حفلا في سوريا منذ 15 عاما، وبالرغم من هذه السنوات الطوال إلا أن الجمهور السوري بمختلف أعماره لا يزال يردد أغانيه، وهذا كان شيئا لافت بالنسبة له.

ووجه هاني شاكر الشكر للشعب السوري على حسن الاستقبال، كاشفا أنه جرى تجهيز أغنية بمثابة إهداء من الشعب المصري للشعب السوري سيتم غناؤها هناك، قائلاً: «أتمنى تكون زيارة موفقة والناس متتخانقش وأعمل عشر حفلات مش حفلة واحدة، إحنا محضرين أغاني كتيرة، وأنا واخد جزء من فرقتي ومجهزين تقريباً 15 أغنية».

الفن الراقي يكسب والناس عاوزاه

وأشاد بإقبال الجمهور العربي وفي سوريا على الفن الراقي، وهذا مؤشر جميل بأن الفن الأصيل الذي يحتوي على كلمة ولحن جيد يظل في آذان الناس، متابعا: «ده بيديني دفعة أن لا يأس رغم الموجات والحاجات الغريبة ولكن ستظل نشاز وسط الحياة الغنائية الفنية ولكن مايحدث يعني أنه لايصح إلا الصحيح».