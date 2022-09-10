غدا.. فتح باب الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين لاستكمال دورة هاني شاكر

تفتح نقابة المهن الموسيقية، غدًا الأحد، أبوابها من أجل استقبال المرشحين لمنصب نقيب الموسيقيين لاستكمال الدورة الحالية المزمع انتهاؤها مع نهاية شهر يوليو المقبل من عام 2023.

4 موسيقيين أعلنوا عن نيتهم الترشح لمنصب النقيب

حتى الآن لم يعلن سوى أربعة موسيقيين عن إمكانية ترشحهم وهم الفنان مصطفى كامل، والموسيقار علاء سلامة وكيل ثاني النقابة، والمايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل أول النقابة، والمايسترو مصطفى حلمي، أمين رئيس لجنة العلاقات العامة بالمجلس الحالي.

الانتخابات التي ستجرى في الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري من المقرر عقدها في عدة أماكن، وهي القاهرة بنادي نقابة المهن التمثيلية بالبحر الأعظم، وفي الإسكندرية على مسرح عبدالمنعم جابر، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات بدمنهور وطنطا والمحلة، شبين الكوم وبنها ودمياط وبورسعيد والشرقية وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

14 سبتمبر آخر موعد للترشح

كانت النقابة قد وضعت عدة بنود لكي تسير عليها العملية الانتخابية وجاءت كالتالي..

- فتح باب الترشح على مقعد النقيب من 11 إلى 14 سبتمبر.

- فتح باب التنازلات بعد الإعلان عن الترشح من 18 إلى 20 سبتمبر.

- فتح باب الطعون أي أن مرشح أو عضو يرفض ترشح شخص من 25 إلى 27 سبتمبر.

- إعلام القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يوم 28 سبتمبر.

- تجرى الانتخابات رسميًا في 11 أكتوبر.

- تجرى الإعادة في حالة وجودها 18 أكتوبر.

يذكر أن الفنان هاني شاكر كان قد استقال من منصبه نهاية شهر يونيو الماضي، وعلى أثر ذلك تقرر فتح باب الترشح على المنصب لاستكمال المهمة.