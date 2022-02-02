«ما شافوهمش وهما بيحفروا».. شاب يقتل صديقه أثناء تنقيبهما عن الذهب

هوس الثراء السريع سيطر على صديقين اتفقا على التنقيب عن خام الذهب في قطعة أرض بأسوان، وقبل استخراج أي قطعة ذهب دب الخلاف بينهما على مكان الحفر، ولم يمر الخلاف سريعًا بل احتدم إلى أن وصل للقتل، لفظ أحد الشابين أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بطلق ناري في الجسد من مكان قريب أدى لوفاة الضحية في الحال، بينما نجح القاتل في الهرب من مسرح الجريمة.

وبحسب تحريات الشرطة أن المتهم بقتل صديقه بسبب التنقيب عن خام الذهب استعان بشاب آخر تربطهما علاقة صداقة قديمة وقاما بنقل جثمان المجني عليه في سيارة (ربع نقل) مملوكة للأخير، وتخلصا من الجثمان في مكان زراعي تابع لقسم أول أسوان، وكشفت أجهزة الأمن تفاصيل الواقعة بعد العثور على جثمان المجني عليه حيث أمكن تحديد هوية المتوفى وباستدعاء والده (مقيم بدائرة مركز شرطة دراو) تعرف على الجثة وقرر أنها لنجله، وبسؤاله أقر أن نجله المتوفى كان قد خرج من المنزل متوجهاً للتنقيب العشوائي عن خام الذهب بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة ثان أسوان.

خلاف على مكان الحفر يودي بحياة أحد الشابين

وقامت فرقة مشكلة من الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان بالبحث في الواقعة، وأسفرت جهودها إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية)، وذلك إثر مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم، أثناء قيامهما بالتنقيب العشوائي عن خام الذهب تطورت المشاجرة لوجود خلافات بينهما للسيطرة على أماكن التنقيب عن الذهب بذات المنطقة قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته «فرد محلي» محدثاً إصابة المجني عليه التي توفي على إثرها، ثم استعان بآخر (مقيم بدائرة مركز شرطة دراو)، ونقلا جثة المجني عليه عن طريق سيارة (ربع نقل) قادها الأخيرإلى مكان العثور عليه بدائرة قسم شرطة أول أسوان.

أجهزة الأمن تتمكن من ضبط الجناة

وتمكنت أجهزة الأمن عقب تقنين الإجراءات من استهداف المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة لذات السبب سالف الذكر مسبقاً، كما أرشدا عن السلاح والسيارة المستخدمين في ارتكاب الحادث وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتم وضع المتهمين تحت تصرف النيابة العامة، التي انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لبيان ملابسات الحادث وسبب الوفاة، كما أمرت جهات التحقيق بسرعة استكمال الإجراءات وصرحت بدفن الجثمان.