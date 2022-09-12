نجاة 3 أشخاص من الموت بمطروح في تصادم سيارتين وموتوسيكل

نجا 3 أشخاص في مطروح من الموت المحقق إثر وقوع حادثي تصادم «سيارة وموتوسيكل»، واصطدام «سيارة بطفلة» في مدينة مرسى مطروح، ما أسفر عن إصابات خطيرة باشتباه ارتجاج في المخ وجروح، ونقلهما إلى الرعاية الطبية.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقعي الحادث في مطروح، وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، وأخطرت مباحث مطروح اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

حادث تصادم سيارة وموتوسيكل

واستقبل مستشفى مطروح العام، مساء اليوم الإثنين، مصابين حادث طريق مطروح عند علامة الكيلو 8 على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، وننشر أسماء وحالات المصابين وهما : «علي سعد عبدالطيف 42 سنة من مطروح مصاب بجرح بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج، وخالد جمال محمد 26 سنة من عزبة السلام بمطروح مصاب بجرح في الجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج».

حادث سير طفلة بمطروح

كما استقبلت مستشفى مطروح العام طفلة بين الحياة والموت إثر وقوع حادث اصطدام سيارة مسرعة بها في شارع علم الروم بمدينة مرسى مطروح، وجرى نقلها بالإسعاف وتدعى «لارا.أ.أ» 7 سنوات من القاهرة، مصابة باشتباه نزيف في المخ والبطن والحالة العامة سيئة.

حالات خطر تحت الرعاية

ويجري الفريق الطبي في قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى مطروح العام، المتابعة الطبية واستكمال الفحوصات الطبية من الأشعة والتحاليل، وتقديم الخدمات الطبية لهم تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وأخطرت جهات التحقيق.