مزاد علني لبيع السيارات بنادي الجيزة الرياضي غدا.. اعرف الفئات المطروحة

تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية إحدى هيئات وزارة المالية، غدا الثلاثاء، مزادا علنيا، بقاعة نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، لبيع سيارات وبضائع مملوكة لجمارك السويس والعين السخنة وسفاجا.

السيارات المدرجة للبيع في المزاد

أوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن السيارات المدرجة للبيع في المزاد، من ماركات وطرازات مختلفة، منها «فولكس، مرسيدس، تويوتا، جيب انفيتني، دايو، لانوس، شيفورليه، جاجور، هيواندي، ليتكولون، ليكزس، دايهاتسو، هامر، أوجي ماجرو، فورد، كاديلاك، بيجو بي، إم دبليو جي، إم سي، رانج روفر، ميتسوبيشي نيسان، اسكودا وكاديلاك».

أضافت أن البضائع المدرجة للبيع، تشمل أيضا«ملابس، سماعات، رخام، كابلات، أجهزة رياضية، كراتين فارغة، أجهزة كهربائية، كمامات، ماكينات صناعية، أجهزة طبية، قطع غيار سيارات، عطور، لعب أطفال».

قيمة كراسة الشروط الخاصة بالمزاد

وحددت الهيئة قيمة كراسة الشروط الخاصة بالمزاد، إذ تبلغ نحو 400 جنيه كشرط أساسي من الشروط اللازمة لحضور جلسة المزاد العلني.

وأشارت الهيئة إلى أن قيمة التأمين المؤقت لا تزيد عن 10 آلاف جنيه، كشرط أساسي لحضور جلسة المزاد العلني، ويمكن استرادها عقب انتهاء جلسة المزاد.