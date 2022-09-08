مزاد علني لبيع سيارات وموتوسيكلات بنادي الجيزة الرياضي الاثنين المقبل

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، جلسة مزاد علني صباح يوم الاثنين المقبل، الموافق 12 سبتمبر الجاري، لبيع سيارات وموتوسيكلات من موديلات وطرازات مختلفة مملوكة لعدة جهات حكومية، بعضها يصلح للترخيص، وأخرى تباع خردة بقاعة نادي الجيزة الرياضي، في شارع البحر الأعظم بحي العمرانية في محافظة الجيزة.

جلسة مزادج علني لبيع سيارات وموتوسيكلات

وقالت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها ستعقد جلسة مزاد علني لبيع سيارات وموتوسيكلات مملوكة لعدد من الجهات الحكومية، صباح يوم الاثنين المقبل، بقاعة نادي الجيزة الرياضي في محافظة الجيزة.

وأوضحت «الخدمات الحكومية»، أن السيارات المدرجة للبيع بجلسة مزاد الاثنين المقبل، تضم سيارات من ماركات وموديلات متعددة، مثل سيارات شاهين وبيجو وبي أم دبليو ونيسان ودوجان وهيوانداي وهوندا وشيفورلية وتويوتا ونيسان ومرسيدس وأوبل وأودي.

وأضافت الهيئة، أنه من ضمن المدرج للبيع بجلسة المزاد العلني، جرارات زراعية ولوادر ومعدات وآلات زراعية، بعضها يصلح لإعادة الترخيص، وبعضها لا يمكن ترخيصه، على أن يباع خردة فقط.

قيمة كراسة الشروط

وحددت «الخدمات الحكومية» قيمة كراسة الشروط اللازمة لدخول قاعة المزاد العلني بنادي الجيزة الرياضي، بنحو 400 جنيه، وتعد أحد الشروط الأساسية لدخول قاعة المزاد، بالإضافة إلى دفع قيمة التأمين المؤقت التي تصل إلى نحو 10 آلاف جنيه، يمكن استردادها عقب انتهاء فعاليات جلسة المزاد العلني مباشرة، في حالة عدم الرسم.

ولفتت الهيئة التابعة لوزارة المالية، إلى إمكانية اصطحاب أشخاص من ذوي الخبرة الفنية لمعاينة السيارات المدرجة للبيع بجلسة المزاد؛ إذ أن المعاينة هي أساس البيع.