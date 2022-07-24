تحذيرات من «الدفاع المدني» بسوهاج بعد مصرع سيدة بلدغة عقرب

لقيت سيدة مصرعها بمحافظة سوهاج إثر لدغة «عقرب سام» حيث تنشط الحشرات السامة مع ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة منذ عدة أيام وتجاوز الأربعين درجة يوميا، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

تحذيرات هيئة الدفاع المدني بسوهاج

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة سوهاج من العقارب والثعابين، وأنها سوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البرودة.

ضرورة إخلاء السيارات من المواد سريعة الاشتعال

كما أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة سوهاج، أنه مع بداية الموجة الحارة يجب إخلاء السيارات من المواد الغازية والقداحات والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام، فضلا عن فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط فيما يعرف بالتنسيم وعدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل وتعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية وعدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية، وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر، والإكثار من شرب الماء والسوائل.

أوقات التعرض للشمس

وأشارت إلى أنه يجب عدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة، والبعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهراً، ووضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات، وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات .

توفير الأمصال داخل المستشفيات والوحدات الصحية

وجه اللواء طارق الفقي مع بداية الموجه الحارة مديرية الصحة بمحافظة سوهاج بتوفير أمصال العقارب والثعابين داخل الوحدات الصحية والمستشفيات العامة.