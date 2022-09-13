الحوار الوطني.. الإصلاح السياسي يبدأ بـ«الكل ليه دور»

بعد 6 جلسات تحضيرية، انتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى من تشكيل المحاور الرئيسية واللجان الفرعية، وعددها 3 محاور و19 لجنة، تضم 44 مقرراً ومقرراً مساعداً. واتسم تشكيل محاور ولجان الحوار الوطنى بالتنوع الشديد، لأنه يتضمن كل ألوان الطيف المجتمعى من سياسيين أصحاب توجهات مختلفة وممثلى أحزاب مؤيدة ومعارضة، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والخبراء المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية.

ولم يقتصر التنوع على الاختلافات الأيديولوجية فقط، بل امتدت مساح التمثيل الواسع للمرأة التنوع لتضم أصحاب الخبرات جنباً إلى جنب مع الشباب، بخلاف التمثيل الواسع للمرأة. وكان المحور السياسى من بين المحاور الرئيسية الثلاثة التى استقر على تشكيلها مجلس الأمناء، وضم 5 لجان «لجنة مباشرة الحقوق السياسية، ولجنة المحليات، ولجنة، ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلى»، وهى لجان بلا شك سيكون لها دور كبير فى إثراء الحوار والخروج بنتائج إيجابية تسهم فى بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الصالح العام للدولة وللمواطنين. وانطلاقاً من الدور الوطنى والمهنى لـ«الوطن»، نبدأ من اليوم فى نشر سلسلة من الحوارات الثرية مع مقررى ومقررى مساعدى لجان الحوار الوطنى، وسيتم قص شريط افتتاح الحلقة الأولى بحوارات مع ممثلى لجان المحور السياسى.