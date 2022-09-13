موعد التقديم لكلية الزراعة بالإسكندرية 2022.. تعرف على الأوراق المطلوبة

أعلنت كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، عن البدء في استلام الملفات للطلاب الجدد المقبولين بالعام الجامعي 2023-2022، اعتبارا من الأحد 18 سبتمبر الجاري، على أن يكون التقديم وفقاً للحروف الأبجدية المعلنة بالجدول المرفق على صفحة الكلية الرسمية.

وأشارت إدارة الكلية إلى دفع المصروفات الدراسية الأساسية عن طريق كارت «الفيزا البنكي» بخزينة الكلية، أو عبر منافذ الدفع الإلكتروني «فوریي و مصاري»، على أن يكون دفع رسوم التسجيل والكشف الطبي أيضًا من خلال «الفيزا البنكية» عن طريق خزينة الكلية.

رفع مستندات التقديم لكلية الزراعة عن طريق خاصية المسح الضوئي

وبعد الانتهاء من دفع المصروفات الدراسية الأساسية يمكن للطالب التسجيل الإلكتروني عن طريق الرابط المعلن على موقع كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية الرسمي.

ويرفع الطالب جميع المستندات المطلوبة بعد «المسح الضوئي» لها، وإرسال صورة منها على البريد الإلكتروني لشؤون التعليم والطلاب، على أن يكون عنوان الرسالة هو اسم الطالب بالإضافة الى ذكر الشعبة «علمي علوم أو رياضة».

كما تشترط الكلية أن يكون اسم الصورة الشخصية للطالب كما هو مذكور في البطاقة الشخصية، مع إضافة الرقم القومي الخاص به.

الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية الزراعة بالإسكندرية

وبحسب البيان المعلن على الموقع الرسمي لكلية الزراعة بالإسكندرية، فأن الأوراق المطلوبة لاستلام ملفات الطلاب بعد ظهور نتيجة تنسيق كلية الزراعة هي:

1-استمارة التسجيل الالكتروني مطبوعة.

2-أصل شهادة الثانوية العامة «مختومة بختم النسر».

3- بطاقة الترشيح.

4-عدد 8 صور شخصية.

5- أصل شهادة الميلاد المائية.

6 - صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

7- استمارة 2 جند، بالإضافة إلى البطاقة العسكرية 6 جند لمواليد عام 2004 وما قبلها «للذكور فقط».

طريقة تسجيل طلاب كلية الزراعة بالإسكندرية

بعدما ينتهي الطالب من تسليم الملف في مكتب كلية الزراعة بالإسكندرية، يمكن له تسجيل المقررات الدراسية على الرابط المعلن على موقع الكلية الرسمي مع ضرورة طباعة استمارة تسجيل المقررات الدراسية وتسليمها إلى «مكتب شئون طلاب المستوى الأول»، بالإضافة لاستمارة الكشف الطبي بعد الانتهاء منه في الموعد المحدد وفق الجدول المعلن.