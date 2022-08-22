معلومات عن كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ.. 13 قسما منها «البساتين»

تعتبر كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ من الكليات المتميزة التي تلتزم بتخريج مهندس زراعى طبقاً للمعايير القومية الأكاديمية القياسية، بما يلبى احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً في مجالات العلوم الزراعية، وإجراء البحوث العلمية، وتقديم الخدمات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار من القيم والأخلاق، وتستعد حالياً لاستقبال دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة للعام 2022.

وتُقدم «الوطن»، لطلاب الثانوية العامة كل ما يريدون معرفته عن كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في إطار ما تُقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

نشأة الكلية

أُنشئت كلية الزراعة بكفر الشيخ فى عام 1969، بعد تحويل المعهد الزراعي بالمحافظة إلى كلية تتبع جامعة الإسكندرية، ثم انضمت إلى جامعة وسط الدلتا التي تحولت إلى جامعة طنطا، وبعد إنشاء جامعة كفر الشيخ عام 2006 كانت الكلية اللبنة الأولى في هذا الصرح الشامخ.

الأقسام العلمية بالكلية:

1- قسم الأراضي والمياه.

2- قسم الاقتصاد الزراعي، ويضم ثلاثة فروع هي (الاقتصاد الزراعي - الإرشاد الزراعي- المجتمع الريفي).

3- قسم الألبان.

4- قسم النبات الزراعي.

5- قسم الإنتاج الحيواني.

6- قسم إنتاج الدواجن.

7- قسم الصناعات الغذائية.

8- قسم الحشرات الاقتصادية.

9- قسم البساتين ويضم ثلاثة فروع، هي (الخضر - الفاكهة - الزهور ونباتات الزينة).

10- قسم كيمياء وسمية المبيدات.

11- قسم المحاصيل.

12- قسم الوراثة.

13- قسم الهندسة الزراعية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وتتطلب كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، عدداً من الأوراق للتقديم والالتحاق بها بعد قبول الطالب في التنسيق، وهي:

- أصل شهادة الثانوية العامة لطلاب الشُعبتين العلمية «علوم» و«رياضة»، وصورة منها.

- صورة بطاقة الترشيح المقبول بها الطالب.

- أصل شهادة الميلاد وصورة منها.

- صورة البطاقة الشخصية.

- 8 صور شخصية.

- نموذج 2 جند أو 6 أو 7 جند للطلاب الذكور فقط.

يشار إلي أن كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ تعتبر من الكليات المتاحة للشُعبتين العلمية «علوم» و«رياضة»، وذلك في تنسيق المرحلة الثانية والذي بدأ صباح الخميس الماضي.

مركز متقدم في تصنيف شنغهاي الدولي

وتقدمت كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ بشكل مميز في تصنيف شنغهاي الدولي لعام 2022 للتخصصات الأكاديمية للجامعات على مستوى العالم، إذ قفزت الكلية 100 مركز في صدارة تصنيف في العلوم الزراعية لتحتل المركز 101 - 150 على مستوى العالم، والأول على مستوى جمهورية مصر العربية، مقارنة بالمركز 201 - 300 العام الماضي.