تنسيق كلية الزراعة 2022.. متاحة لطلاب المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 بحضور الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي بِاسم وزار التعليم العالي، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم، والعديد من قيادات الوزارة، وكشف الوزير نتيجة تنسيق كلية الزراعة 2022، موضحا أن هناك عددا من الأماكن الشاغرة بها لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022 شعبة علمي علوم بعدد من الجامعات المصرية.

تنسيق كلية الزراعة 2022

وفي إطار متابعة أعمال تنسيق الكليات 2022، ومنها تنسيق كلية الزراعة 2022، فإن هناك العديد من الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم تتمثل في كليات العلوم والحاسبات والألسن والزراعة والإعلام والتمريض والطب البيطري، وكليات الذكاء الاصطناعي والآثار والجامعات التكنولوجية والألسن وباقي كليات القطاع الإنساني «الكليات النظرية».

تنسيق الجامعات الحكومية 2022

ويبدأ طلاب تنسيق المرحلة الثانية للشعبتين العلمي والأدبي وفقا للحدود الدنيا التي أقرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لتنسيق الجامعات سواء من خلال جهاز الحاسب الآلي الشخصي أو مكاتب ومعامل التنسيق الإلكتروني للجامعات، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا في معامل التنسيق.

وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، الحدود الدنيا للتقديم لكليات القطاع الخاص وكذلك الجامعات الأهلية «الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان»، والجامعات الأهلية الجديدة التابعة والمنبثقة من الجامعات الحكومية.