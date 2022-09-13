الديهي: استيراد مصر 90% من احتياجات القمح شائعة صادرة من إعلام خبيث

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك قمحًا في الصوامع يكفي الشعب المصري لمدة 6.6 شهر، مشيرًا إلى أن الحديث على أن مصر تستورد 90% من احتياجاتها من القمح «كلام فارغ»، وهذه الشائعة صادرة من إعلام خبيث، يهدف لإثارة البلبلة، مضيفًا أن مصر تنتج ما يقرب من 10 ملايين طن قمح، وتستورد ما يقرب من 10.5 مليون طن، أي أن القاهرة تستورد نصف احتياجاتها من القمح، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، والذي يعرض على شاشة «TeN».

يجب تحري الدقة قبل نشر الأخبار

وأضاف «الديهي»، أن الهيئة الوطنية للإعلام نفت ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول وجود توجه بنقل ماسبيرو لحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، وتحويل المبنى إلى فندق، مشيرًا إلى أن الهيئة ناشدت وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة قبل نشر هذه الأخبار، لأنه قد تؤدي إلى إثارة البلبلة، وهناك شائعة أخرى انتشرت حول صدور قرار بالاستغناء عن المعلمين غير التربويين في المدارس الحكومية، والاكتفاء بالمعلمين التربويين فقط.

هناك ضرورة لرفع الصادرات لـ100 مليار دولار

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن الوزارة نفت هذا الأمر على الإطلاق، وطالبت المعلمين بعدم الانسياق وراء هذه المعلومات المغلوطة، موضحًا أن المشروع الوطني المصري لا يمكن أن ينجح بدون وجود عمل حقيقي، لإعداد نقلة نوعية هائلة في الصادرات المصرية، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بأنه هناك ضرورة لرفع الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار، وأحلام مصر لا تتوقف، ولفت إلى أن مصر تعتبر من أهم دول العالم في مجال السياحة، مشيرًا إلى أن منطقة الأهرامات فقط قادرة على تحقيق عائد كبير لموازنة الدولة.