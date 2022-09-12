مصرع شاب غرقا في ترعة بالبحيرة.. «أنقذ شقيقه الأكبر ومات»

لقى شاب مصرعه غرقًا داخل ترعة النوبارية بدائرة مركز شرطة حوش في البحيرة، عقب إنقاذ شقيقة الأكبر من الغرق، وجارٍ البحث عن الجثمان، وتحرر محضر بالواقعة؛ للعرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، بـ غرق شاب داخل ترعة النوبارية بجوار كوبري العبد أمام شركة المياه الجديدة بدائرة المركز وذلك أثناء إنقاذ شقيقه.

غرق شاب أثناء إنقاذ شقيقه الأكبر

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة، وذلك في محاولة استخراج جثمان الشاب، وبالفحص تبين غرق مصطفى سعد أبوالنصر، أثناء محاولة إنقاذ شقيقه الأكبر حسن سعد أبوالنصر، حيث استنجد به أثناء وقوعه داخل مياه ترعة النوبارية، وعندما نزل لمحاولة إنقاذه جرفه التيار وغرق.

البحث عن جثمان الشاب

وتمكن الشاب من إنقاذ شقيقه الأكبر إلا أنه غرق وجار البحث من قبل قوات الإنقاذ النهري على جثمانه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.