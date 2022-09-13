أستاذ علوم سياسية: زيارات السيسي الخارجية حجزت لمصر مكانة متقدمة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية نجحت في حجز مكانة متقدمة لمصر في مجال السياسة الخارجية المصرية، منها جزء يتعلق بالاهتمامات والأولويات الخاصة بالدولة.

أغلب تلك المصالح متعلقة بقضايا الأمن المصري

وأضاف «فهمي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويُعرض على شاشة «سي بي سي»، أن زيارات الرئيس الأخيرة تأتي في إطار الترتيبات لخدمة المصالح المصرية، موضحا أن أغلب تلك المصالح متعلقة بقضايا الأمن المصري «أعتقد أن مسارات تحرك الرئيس تتم في هذا الإطار، وحجزت مكانة متقدمة للدول المصري في الإقليم وخارجه»، «قدرنا نطور من خلال الدبلوماسية الرئاسية واتصالات الرئيس وتخطيط الأجهزة المصرية مكانة متقدمة لمصر إقليميا وعالميا».

الحضور والثقل المصري في الإقليم العربي وخارجه

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن حضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمرات الدولية قد أكد على الحضور والثقل المصري في الإقليم العربي وخارجه، وأكدت على ضرورة استمرار مصر في هذا الإطار نظرا لدورها الرائد في الإقليم، كما أن مشاركة الرئيس في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة المقبلة ستؤكد على هذا الأمر، حيث إن الرئيس السيسي دائما ما يهتم بعرض كل القضايا الإقليمية والدولية، «أول حدث نقابله هيكون في مؤتمر المناخ المقبل بشرم الشيخ، والعالم ينظر إلى مصر والدبلوماسية الرئاسية ودور أجهزة المعلومات في التخطيط البارع للسياسات الخارجية والمدافعة عن أولويات ومصالح الدولة في مناطق نفوذ متعددة».