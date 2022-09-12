كل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء

تواصل الحكومة العمل على إدخال التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء، لتفادي كل السلبيات والأخطاء التي ظهرت خلال التعامل مع مخالفات البناء، إذ أعلن متحدث مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أنه من المقرر وفق توجيهات رئيس الوزراء الانتهاء من التعديلات الجديدة آخر سبتمبر الجاري، إذ يجرى بعد إقرار التعديلات عرض القانون على مجلس النواب، بحيث يكون على رأس أولويات دور الانعقاد المقبل لتلبية احتياجات واهتمامات المواطنين على مستوى الجمهورية.

اشتراطات قانون التصالح

ومن التعديلات الجديدة التي تعالج سلبيات قانون التصالح في مخالفات البناء، فتح الباب أمام مخالفات البناء القديمة التي لم تتمكن من التصالح أو التقديم لتقنين الوضع، أو التي جرى رفضها التقديم للتصالح مرة أخرى، للبت فيها وفق اشتراطات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.

أما الحالات التي تتمثل في خطورة السلامة الإنشائية، يجرى رفضها في التعديلات الجديدة، حفاظا على أرواح المواطنين.

قانون التصالح الجديد 2022

وتهدف التعديلات الجديدة التي يجرى إدخالها على قانون التصالح الجديد 2022، إلى التسهيل على المواطن للتعامل مع الوحدة السكنية أو العقار بشكل رسمي دون عراقيل، وعند إدخال المرافق والخدمات، أو الحصول على رخصة حالة إجراء أي تعديل أو تعلية للعقار، والتسجيل في الشهر العقاري، والتعامل على الوحدة أو العقار بالبيع أو الشراء، ما يزيد من قيمته التسويقية، وأيضا يمكن سحب أي قروض من البنك بضمان العقار، وكلها ضمن مزايا التصالح في مخالفات البناء.