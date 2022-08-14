آخر قرارات التصالح في مخالفات البناء 2022.. دعوات لاستكمال المستندات

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن آخر قرارات التصالح في مخالفات البناء 2022 خاصة أن هناك 2.8 مليون طلب تصالح على مستوى الجمهورية، وأكّدت وزارة التنمية المحلية أنَّه على المواطنين سرعة التقديم لاستكمال أوراق ومستندات طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى يتمّ فحص الطلبات والبت فيها بالقبول أو الرفض وأي طلب تصالح تمّ تقديمه قبل نهاية مارس قبل الماضي لا يستكمل الإجراءات والأوراق المطلوبة لا يعتد به.

استيعاب مخالفات البناء الجديدة

وفيما يتعلق بآخر قرارات بخصوص التصالح في مخالفات البناء 2022، أكّد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنَّه جار حاليًا فحص ملفات التصالح وفق قانون التصالح رقم17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، كما يتمّ حاليًا العمل على إعداد قانون التصالح الجديد لاستيعاب كل مخالفات البناء والحالات التي أغفلها القانون السابق حتى يتمّ إنهاء ملف المخالفات نهائياً، وإتاحة الفرصة للمواطنين خلال الفترة المقبلة لتقنين الوضع للحالات المخالفة التي ينطبق عليها قانون التصالح الجديد.

استرداد حق الدولة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ الدولة تسعى جاهدة إلى التيسير على المواطنين واسترداد حقها وتقنين كل المخالفات التي تخضع للقانون من مخالفات بناء جديدة تمت بعد صدور القانون القديم أو مخالفات بناء لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح أو حدوث تعليه جديدة وتتطلب الحصول على ترخيص، أيضًا إتاحة الفرصة لكل طلبات التصالح، التي تمّ رفضها، إذ يتاح إعادة التقديم مرة أخرى بطلبات تصالح جديدة خاصة إذا تم تلافى الملاحظات السابقة، كما أنَّ كل من حصل على نموذج 10 في التصالح يمكنه التقدم بطلب الحصول على ترخيص بناء سواء تعلية وإضافة وخلافه.

وناشدت أحياء محافظة القاهرة كل من تقدم بطلب تصالح بضرورة التوجه إلى الحي المختص لمعرفة الأوراق المطلوبة من قبل اللجان الفنية التي تفحص طلبات التصالح، حتى يمكن البت فيها وتقرير مصيرها، إذ لا يمكن الالتفات إلى أي طلب غير مستوفي الشروط.