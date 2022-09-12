«الاتصالات» تكشف تفاصيل «أشبال مصر الرقمية» وكيفية اختيار الطلاب

قال المهندس وليد الانجباوي، المدير التنفيذي لمبادرة أشبال مصر الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ مبادرة أشبال مصر الرقمية إحدى المبادرات الرئاسية، وحرصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع كونها المنوط بها إنجاحها.

وأضاف أنّ التدريب في المبادرة يعتمد بنسبة 75% على التدريب بشكل «أون لاين»، حتى لا يتعطل الملتحقون بالمبادرة عن فصولهم التعليمية ولا يتضررون، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «cbc».

الفترة الزمنية للتدريب مدتها 7 أشهر

وأضاف «الانجباوي»، أنه يتبقى 25% من أشكال تدريب الطلاب، وتكون في مراكز التدريب، وتكون الفترة الزمنية للتدريب 7 أشهر، أول فترة المبادرة في شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ثم تستكمل فترة الدراسة من مارس وحتى مايو، موضحًا أنه يتم ترك شهر مايو ويونيو لعملية الاختبارات النهائية للسنوات الدراسية الخاصة بالطلاب.

وأشار إلى أنّ بداية التسجيل للالتحاق بالمبادرة كان 12 مايو الماضي، إذ استهدفت الطلاب بداية من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي.

إغلاق التسجيل للالتحاق بالمبادرة 15 يونيو الماضي

وأوضح المدير التنفيذي لمبادرة أشبال مصر الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه جرى إغلاق باب التسجيل للالتحاق بالمبادرة يوم 15 يونيو الماضي من أجل مراجعة طلبات الطلاب، ثم عقد اختبارات قبول لانتقاء أفضل العناصر للالتحاق بتلك المبادرة التكنولوجية المهمة، «إحنا بندور على المتفوقين والمتميزين من ولادنا طلاب المدارس في تلك الفئة العمرية، وبنبني فيهم حبهم لتكنولوجيا المعلومات، حتى لا يكونوا مجرد مستخدمين لتلك التكنولوجيا، وحتى يكونوا قاطرة في هذا المجال الحيوي والمهم».