رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة لذوي الهمم

قدمت إدارة المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان نظاما محددا للحصول على السيارات المجهزة لذوي الهمم المعفاة من الجمارك، وخاصة الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتستعرض «الوطن» رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة وفق موقع المجالس الطبية لوزارة الصحة، كما يلي:

- الدخول على موقع المجالس الطبية لوزارة الصحة والسكان.

- إدخال الرقم القومي وكلمة المرور، وبعدها يجرى الضغط على خانة بحث.

شروط الحصول على سيارات مجهزة للمعاقين

وحددت وزارة الصحة والسكان، شروط الحصول على سيارات مجهزة للمعاقين، في بيانها، منها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولديه بطاقة رقم قومي سارية، ويمكن تحديد نوع الإعاقة سواء كانت بصرية أو سمعية أو غيرها.

طريقة حجز كشف طبي للحصول على سيارة مجهزة للمعاقين

ويمكن حجز موعد كشف طبي للحصول على سيارة مجهزة من خلال الرابط المخصص لذلك على موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، من خلال الضغط على خانة حجز موعد للكشف الطبي.

- يليه إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بإدخال الرقم القومي والكود ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة والاسم وتاريخ الميلاد والنوع والحالة الاجتماعية ومحافظة السكن والعنوان والوظيفة ورقم التليفون ونوع الإعاقة، ويجب التأكد من رقم التليفون الذي جرى إضافته.

- تصل رسالة بمكان وموعد إجراء الكشف الذي يجرى من خلاله تحديد الإعاقة والأحقية بالحصول على سيارة مجهزة أم لا.