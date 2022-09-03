رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي

يشغل اهتمام كثير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، معرفة رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة، بعدما أتاحت وزارتي التضامن والصحة، لتلك الفئة إمكانية حجز موعد للكشف الطبي، واتباع كل الإجراءات الكترونيًا تسهيلا عليهم، فضلا عن أن الحصول على طاقة الخدمات المتكاملة يتيح لحاملها عدد من الامتيازات منها توفير فرص عمل حسب نوع الإعاقة، وإمكانية الحصول على سيارة للمعاقين.. إلخ.

وفي هذا السياق، تنشر بوابة «الوطن»، ضمن سلسلة الموضوعات الخبرية في مجال الخدمات الحكومية، رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة، وخطوات التقديم في السطور التالية:

رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

وتتيح وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة، لذوى الاحتياجات الخاصة، إمكانية حجز موعد لإجراء كشف طبي لطالبي بطاقة إثبات الإعاقة، وذلك عبر الدخول بشكل مباشر من هنــا.

خطوات حجز موعد للكشف الطبي لذوى الإعاقة

بعد الدخول على الموقع المخصص للكشف الطبي لإثبات الإعاقة في بطاقة الخدمات المتكاملة، يجب اتباع بعض الخطوات الآتية:

- اختيار حجز موعد للكشف الطبي

- استيفاء البيانات الشخصية المطلوبة، مع العلم أن المتقدم مسئول مسؤولية كاملة عن جميع البيانات المسجلة.

- إدخال البيانات الآتية:

الرقم القومي، الاسم الرباعي، تاريخ الميلاد، النوع، الحالة الاجتماعية، المحافظة السكن، المدينة، العنوان، الوظيفة، رقم التليفون مع التأكيد على ضرورة أن يكون مملوك للمتقدم لأنه ستصل رسالة قصيرة بموعد ومكان الكشف، وأخيرا نوع الإعافة والضغط على «حفظ البيانات».

إدراج الطلب على نظام وزارة الصحة، ووفق الأولوية سيتم ارسال رسالة نصية قصيرة على رقم الهاتف المسجل بالموعد ومكان الكشف.

يتوجه بعدها المتقدم إلى المكان المحدد، ويتم توقيع الكشف وتحديد الإعاقة ونوعها ودرجتها.

ويمكن فيما بعد استكمال الأوراق المطلوبة في حالة طلب أبحاث إضافية.