بسبب ميرفت أمين.. إلهام شاهين تطالب بوقف تصوير الفنانين في مراسم العزاء

طالبت الفنانة إلهام شاهين، بوقف تصوير الفنانين والمشاهير داخل مراسم العزاء، إذ ذكرت أنه لا بد من منع التصوير في العزاء والجنازة لأهل الفن، «فقد تعرضنا لتفاهات كثيرة لا تحتمل، وميرفت أمين على راسنا»، موضحة أن ميرفت أمين كانت في موقف حزن، ومن الخطأ أن نعاير بعضنا البعض على العمر والكبر، كما أن ميرفت أمين تُعد تاريخا فنيا، وهي لا تتأثر بالسوشيال ميديا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، ويعرض على قناة «المحور».

الاعتداء على الآخرين بالتنمر ليست من الحرية على الإطلاق

وأضافت «شاهين»، أن الاعتداء على الآخرين بالتنمر ليست من الحرية على الإطلاق، ويجب من يقوم بالتنمر أو الإساءة للآخرين على السوشيال ميديا، «بتوع السوشيال ميديا لا يستحقوا اهتمام أي أحد.. وأتفه من أن يكون ليهم قيمة أو تأثير بالمجتمع، التافهين على السوشيال ميديا يهاجموني وأنا أهزقهم في كل مناسبة ونفوسهم مريضة»، موضحة أن ميرفت أمين أكثر نجمة تتمتع بشعبية واحترام كبير من الجمهور، وأجمل جميلات السينما المصرية، ولن تتغير مهما مر الوقت والعمر.

ميرفت أمين نجمة تتمتع بشعبية واحترام كبير من الجمهور

وواصلت الفنانة إلهام شاهين: «الجمهور يعشق ميرفت أمين، ويكن لها كل احترام، ولا بد من منع التصوير في العزاء، عشان إحنا بشر.. وسيبونا لحزننا ونعيش.. وما يحدث على السوشيال ميديا قلة أدب ولا بد من احترام المساحات الشخصية».