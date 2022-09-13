سامي عبد الراضي: الأمن الإداري بالمولات يجب أن يتسم بضبط النفس مع الشباب

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إن الفيديو المتداول بشأن اعتداء موظفي أمن بمول تجاري في الشيخ زايد على شابين، يوضح اشتباك بين ولد وبنتين وحدوث مشاجرة، وفي الفيديو الثاني رفض الشاب مغادرة المكان بعدما طلب منه الأمن ذلك: «الفيديو لم يوضح الواقعة بالكامل وربما حدث تراشق بالألفاظ بين موظفي الأمن والشاب».

تحرك فوري من الداخلية

وأضاف «عبدالراضي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «on»، أن وزارة الداخلية تحركت على الفور من خلال قسم شرطة الشيخ زايد وتمكنوا من تحديد أطراف المشكلة، وتم ضبط المتهمين أمس وتم عرضهم اليوم على النيابة العامة، لافتا إلى أن أفراد الأمن قالوا إن الشباب اعتدوا عليهم ووجهوا لهم الشتائم وبدأت المشاجرة وقتها وفقا لما رصدته الكاميرات.

«عبدالراضي»: لا بد من ضبط النفس لدى الأمن الإداري

وأشار الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، إلى أن فرد الأمن الإداري التابع لشركات تأمين ومتواجد في المولات العامة يجب أن يتسم بضبط النفس في التعامل مع الشباب: «الشباب بيخرجوا للمولات من أجل التنزه ولا يجب التعامل معهم بالعنف وهذه جريمة يعاقب عليها القانون، وتم التصالح في النيابة وأخلى سبيل المتهم الرئيسي وسيخرج من القسم بعد قليل».

التعامل مع رواد المولات باتزان

وأكد «عبدالراضي»، أن الاتزان النفسي أمر مطلوب في التعامل مع الناس داخل المولات والأماكن العامة ومراعاة أن الشباب لا يحملون سلاحا وليسوا دعاة عنف أو تعدٍ على الممتلكات الخاصة، مشيرا إلى أنه في حال وجود أي اشتباكات أو مشكلات تتحرك الشرطة بشكل فوري وتسيطر على الوضع.