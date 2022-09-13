ابنة بن ستيلر وفريق عمل «لعبة الحبار».. مشاهد من حفل جوائز إيمي الـ 74

سار النجم الأمريكي بين ستيلر على الجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي في نسختها الـ 74، المقامة على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس، اليوم، برفقة ابنته الكبرى إيلا ستيلر، من زوجته كريستين تايلور، ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي تظهر فيها الفتاة البالغة من العمر 20 عاما برفقة والدها، ولكنها المرة الأولى لها على السجادة الحمراء لحفل جوائز إيمي.

ومن جانبه كشف بين ستيلر عن سعادته بالتواجد مع ابنته في الحفل، حيث لا يتواجد اسمه في قوائم المرشحين لجوائز التمثيل، ولكنه يترشح هذا العام لجائزة أفضل مخرج عن مسلسل Severance، بالإضافة إلى 6 جوائز أخرى من بينهم جائزة أفضل مسلسل درامي، وفقا لما نشره موقع ET العالمي.

فريق Squid Game على بعد خطوة من دخول تاريخ جوائز الإيمي

بينما حرص فريق عمل مسلسل Squid Game على التقاط صورة جماعية على السجادة الحمراء لحفل الجوائز الشهير، حيث يعتبر أول مسلسل ناطق بلغة أجنبية يترشح لجائزة أفضل عمل درامي، وفي حالة فوزه بتلك الجائزة سيحقق لقبا تاريخيا كأول إنتاج بغير اللغة الإنجليزية يفوز بجائزة إيمي لأفضل مسلسل درامي، ووصل إجمالي الجوائز المرشح لها المسلسل لـ 14 جائزة.

وعلى الجانب الآخر، ظهر الممثل هنري وينكلر المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد في عمل كوميدي عن دوره في مسلسل Gene Cousineau، وهو يرتدي رابطة عنق صفراء مؤكدا أنها تمية خظ بالنسبة له حيث كان يرتديها عندما حصل على نفس الجائزة عن نفس دوره في المسلسل عام 2018.

زيندايا تحقق رقما قياسيا في الترشح لجوائز إيمي

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم هوليوود من بينهم المرشحين لجوائز على رأسهم زيندايا المرشحة لجائزة أفضل ممثلة عن مسلسل «Euphoria»التي سبق وترشحت عنه العام الماضي، بالإضافة إلى 3 جوائز أخرى في مجالات، لتحقق بذلك رقما قياسيا.