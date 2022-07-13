«أصغر ممثلة».. زيندايا تحقق رقما قياسيا بالترشح لـ 4 جوائز إيمي

حققت الممثلة والمطربة الأمريكية زيندايا، رقما قياسيا في عدد الترشيحات لجوائز إيمي في نسختها الـ 74، إذ أصبحت الفنانة الشابة البالغة من العمر 25 عاما أصغر امرأة يتم ترشيحها لجائزة في فئة الإنتاج، بالإضافة إلى 3 جوائز أخرى عن مسلسل «Euphoria»، لتكون أيضا أصغر ممثلة تترشح لجائزة أفضل ممثلة مرتين، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

بجانب الترشيحات في فئات الإنتاج والتمثيل، حصلت زيندايا على ترشيحين في فئة الموسيقى الأصلية وكلمات الأغاني عن أغنيتي «I'm Tired» و« Elliot's Song»، اللذان تمت إذاعتهما ضمن الموسم الثاني من مسلسل «Euphoria»، كما تعتبر أول امرأة أفريقية يتم ترشيحها للجوائز إيمي في التمثيل وكتابة الأغاني في نفس العام.

«Euphoria» يترشح لـ 16 جائزة إيمي.. وبطلته: أشعر بالحب الحقيقي

وعبرت الممثلة الأمريكية عن سعادتها بحالة الاحتفاء بها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قالت في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، «الحب حقيقي للغاية، شكرًا لكم جميعًا حقًا.. أنا أشعر به».

ويصل إجمالي الترشيحات التي حصل عليها مسلسل «Euphoria» لـ 16 ترشيح، من بينها ترشيحات فئات: أفضل مسلسل درامي، أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي لسيدني سويني، أفضل ممثلة ضيفة في سلسلة درامية لمارثا كيلي، وأفضل ممثل ضيف في سلسلة درامية لكولمان دومينجو.

ودخلت الممثلة الشابة التاريخ بالفعل في عام 2020، حيث كانت أصغر ممثلة تحصل على جائزة إيمي عام 2020 عن دورها في مسلسل «Euphoria»، وكانت ثاني ممثلة من أصول أفريقية تحصل على تلك الجائزة بعد فيولا ديفيس.

زيندايا تشارك في الجزء الثاني من فيلم «Dune»

تقوم زيندايا حاليًا بتصوير دورها في فيلم «Dune: Part Two»، وهو تكملة لسلسلة الخيال العلمي للمخرج دينيس فيلنوف التي حصدت 6 جوائز أوسكار هذا العام، كما أنها من المقرر أن تلعب دور البطولة في فيلم «Challengers» للمخرج لوكا جواداجنينو.