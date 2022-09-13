مايكل كيتون يحصل على أول جائزة إيمي أفضل ممثل عن Dopesick

حصل النجم مايكل كيتون على جائزة أفضل ممثل في مسلسل محدود عن Dopesick، وهي الأولى في مسيرته الفنية، بينما حصد مسلسل Succession على أول جائزة في النسخة 74 من حفل توزيع جوائز إيمي، من إجمالي 25 جائزة ترشح لها العمل، وكانت من نصيب ماثيو مكفادين في فئة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي، حيث يقام الحفل الآن على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس، بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود.

وجائزة أفضل ممثل مساعد في عمل درامي كان يتنافس عليها كيستوفر والكن الذي ترشح لهاعن نفس المسلسل، بالإضافة إلى كل من أوه يونج سو وبارك هاي سو عن مسلسل Squid Game، بالإضافة إلى نيكولاس براون، كيران كولكين، بيلي كرودوب، جون توتورو.

جوليا جارنر أفضل ممثل مساعدة في عمل درامي عن Succession

بينما خسر مسلسل Succession ثاني جوائزه، جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي ذهبت لـ جوليا جارنر عن دورها في مسلسل Ozark، وهي الجائزة التي تنافست عليها مع كل من باتريشيا أركيت، جونج هو يون عن دورها في Squid Game، ريا سيهون، كريستينا ريتشي، جيه سميث كاميرون، سارة سنوك وسيدني سويني.

وفي فئة أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود، ذهبت الجائزة لـ موراي بارتليت عن دوره في The White Lotus، وحصل بريت جولدشتاين على جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي عن دوره في Ted Lasso، وأصبحت شيريل لي رالف أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي عن دورها في Abbott Elementary.

جائزة إيمي لبرنامج المنوعات الأفضل تذهب لـ Saturday Night Live

أما جائزة أفضل برنامج منوعات كانت من نصيب برنامج Saturday Night Live الشهير، حيث إن القائمة لم يتواجد فيها مع البرنامج الفائز سوى A Black Lady Sketch Show، وحصل برنامج Last Week Tonight على جائزة أفضل برنامج حواري، وهي الجائزة السابعة التي يحصدها البرنامج في تاريح جوائز الإيمي.