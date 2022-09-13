أرمينيا: لم نبادر بالهجوم العسكري على أذربيجان

نقت وزارة الدفاع الأرمينية أن تكون قواتها هي من بدأت الهجوم على أذربيجان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية، أعلنت في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، تعرض أراضيها عند الحدود من أذربيجان لقصف بالمدفعية والطائرات المسيرة.

قالت «يريفان»، إن قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش الأرميني، سقطوا، فجر اليوم الثلاثاء، جراء اشتباكات مسلحة وقعت على الحدود مع أذربيجان.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية أرام توروسيان، أن قوات أذربيجان، قصفت منشآت البنية التحتية المدنية في المنطقة.

وأوضحت الدفاع الأرمينية، أنها قامت بالرد المناسب على استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

دفاع أذربيجان: الجيش الأرميني بقوم بتصعيد واسع النطاق

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إلى وقوع اشتباكات على الحدود مع أرمينيا، معلنة عن خسائر في صفوف قواتها.

وأضافت الدفاع الأذربيجانية، أن الجيش الأرميني بقوم بتصعيد واسع النطاق. وأشارت الدفاع الأذرية، في بيان، إلى أن وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية بدأت قصفا مكثفا بالمدفعية والأسلحة الصغيرة من العيار الثقيل باتجاه المواقع الأرمينية بالقرب من جوريس وسوتك وجيرموك.

أذربيجان: القصف الأرميني أسفر عن وقع خسائر بين الأفراد وتضرر البنية التحتية العسكرية

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن وحدات من القوات المسلحة الأرمينية، قامت باستفزاز واسع النطاق في اتجاهات: «داشكسان-كلباجار-لاشين» على الحدود، مشيرة إلى تعرض المناطق لقصف مكثف من قبل أرمينيا بأسلحة من عيارات مختلفة، بينها الهاون.

وأضافت دفاع أذربيجان، أن القصف الأرميني، أسفر عن وقع خسائر بين الأفراد وتضرر البنية التحتية العسكرية، فيما شن الجيش الأذربيجاني، سلسلة من القصف المدفعي على المدن الحدودية لأرمينيا.

اتصال هاتفي بين باشينيان وبوتين

من جانبه، أجرى رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإطلاعه على الاشتباكات، التي صاحبها قصف مدفعي من العيار الثقيل، واعتبر الأول تصرفات «باكو» غير مقبولة.

وقالت حكومة أرمينيا في بيان، إن باشينيان، نقل لبوتين، تفاصيل الأعمال الاستفزازية والعدوانية التي قامت بها «باكو» تجاه أراضي «يريفان» السيادية.

وشدد المسؤول الأرميني، على أهمية الرد المناسب من المجتمع الدولي، فيما اتفق المسؤولان، على البقاء على اتصال وثيق ومعرفة آخر التطورات.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام أرمينية، إلى تعرض قرى: «فيرين شورزا-الكوت-ميتس ماسريك- سوتك-نوراباك» لإطلاق نار في منطقة «جيجار كونيك».

وفي سياق متصل، اوضح شهود عيان، أن المدن الحدودية الأرمينية التي تعرضت للقصف هي: «جوريس-كابان-فاردينيس-جيرموك».

بدورها، نشرت وسائل إعلام أرمينية، مقاطع مصورة أظهرت قصفا عنيفا بالمدفعية والصواريخ على الحدود مع أذربيجان.