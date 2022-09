4 جوائز لـ The White Lotus في حفل جوائز إيمي الـ74

حصل مسلسل The White Lotus على رابع جوائزه في حفل توزيع جوائز إيمي الـ 74، بفوز مايك وايت بجائزتي أفضل مخرج ومؤلف لسلسلة محدودة، بالإضافة إلى حصول جينيفر كوليدج وموراي بارتليت على جائزة أفضل ممثلة وممثل مساعد في سلسلة محدود، وذلك خلال الحفل المقام الآن على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس.

وجاءت الجوائز الأربع التي حصدها مسلسل The White Lotus حتى الآن من إجمالي 20 ترشيحا لجائزة إيمي، وهو مسلسل تليفزيوني كوميدي درامي من تأليف وإخراج مايك وايت، تدور أحداثه حول ضيوف وموظفي سلسلة منتجعات تسمى بـ White Lotus، تدور أحداث الموسم الأول في هاواي، أما الموسم الثاني تدور أحداثه في صقلية، عرض الجزء الأول في يوليو 2021، وحصل على اشادة من النقاد وتقييمات عالية، مما دفع شبكة HBO العمل على الموسم الثاني المقرر عرضه لأول مرة في أكتوبر المقبل.

أماندا سيفريد أفضل ممثلة في سلسلة محدودة عن The Dropout

حصلت النجمة أماندا سيفريد على جائزة إيمي أفضل ممثلة في سلسلة محدودة عن دورها في The Dropout، ذهبت جائزة أفضل برنامج مسابقات لـ Lizzo’s Watch Out for the Big Girls، وحصلت منظمة Geena Davis Org على جائزة المحكمين لتفانيها في تعزيز التوازن بين الجنسين وتعزيز الإدماج في جميع أنحاء صناعة الترفيه، وفقا للحساب الرسمي للأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم التليفزيونية المانحة لجوائز إيمي على «تويتر».

مايكل كيتون يحصل على أول جائزة إيمي في مسيرته الفنية

كما حصل النجم الأمريكي مايكل كيتون على أول جائزة إيمي في مسيرته الممتدة، في فئة أفضل ممثل في سلسلة محدودة عن دوره في Dopesick، كما احتفلت شيريل لي رالف بحصولها على أول جائزة لها أيضا، في فئة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي عن دورها في Abbott Elementary، وذهبت جائزة أفضل كتابة لبرنامج منوعات لـ جيرود كارمايكل عن Jerrod Carmichael: Rothaniel.