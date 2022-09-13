«حياة كريمة» تغير وجه المنوفية بـ1200 مشروع.. «تنمية وخدمات للجميع»

نفذت مبادرة حياة كريمة الكثير من المشروعات في محافظة المنوفية، خاصة في مجال البنية التحتية والمجمعات الخدمية والزراعية، ومشروعات أخرى يقدر عددها بأكثر من 1200 مشروع في مركزي أشمون والشهداء اللذان يمثلان المرحلة الأولى للمبادرة، ولاقت هذه المشروعات إشادة واسعة من الأهالي على المجهود الكبير التي تقوم به الدولة لتقديم كل الخدمات لهم وتوفير حياة كريمة.

تعرف على مشروعات حياة كريمة في المنوفية

وقال علاء الدين حسن، منسق عام مبادرة حياة كريمة في محافظة المنوفية، إنه تم الانتهاء من مشروعات كثيرة في مركزي الشهداء وأشمون ولا زال العمل جاريًا لحين الانتهاء من كافة المشروعات، مشيرًا إلى أنه من بين المشروعات التي تنفذها حياة كريمة في المنوفية هو مشروع المجمعات الزراعية البالغ عددها 20 مجمعًا زراعيًا لخدمة الفلاحين، وإنشاء المجمعات الخدمية لتقديم خدمات مميزة للمزارعين، والمراكز التكنولوجية، والتي تعد من أهم الخدمات التي تنشئها الدولة لخدمة المواطنين.

وأضاف منسق عام حياة كريمة في محافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العمل في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي يسير بشكل جيد، مؤكدًا أن مشروعات إنشاء المدراس أو توسعة المدراس ضمن أولويات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرًا إلى أنه من بين المشروعات أيضًا إنشاء وحدات إسعاف بواقع 14 وحدة في مركزي أشمون والشهداء.

توصيل مشروعات الغزل الطبيعي لقرى المنوفية

وتابع، من بين المشروعات التي تنفذها حياة كريمة في محافظة المنوفية، هو تنفيذ وتوصيل الغاز الطبيعي في مركزي أشمون والشهداء، وتنفيذ مشروعات سكن كريم في المرحلة الأولي بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى غير ذلك من المشروعات الكبرى.