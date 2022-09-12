«حياة كريمة»: تعميم نظام التعليم الياباني في 100 مدرسة بقرى المبادرة

أعربت هبة الشرقاوي، مديرة إدارة التعليم بـ«حياة كريمة»، عن سعادتها البالغة، بالاجتماع الذي عقد بين المؤسسة وهيئة التعاون الدولي الياباني، مشيرة إلى الاتفاق على تطوير 100 مدرسة، لتعميم نظام التعليم الياباني، كما أن المدارس المستهدفة ستكون من قرى «حياة كريمة»، ويهدف التطوير لبناء شخصية الطفل من خلال الأنشطة من خلال نظام «التوكاتسو»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة»، الذي يُعرض على شاشة «extra news».

نظام التوكاتسو يتكون من مجموعة أنشطة

أضافت «الشرقاوي»، أن نظام التوكاتسو، يتكون من مجموعة أنشطة تغرز في الطلاب التعاون وتقبل الاختلاف، فالتعليم الياباني يساهم في مشاركة المجتمع، وولي الأمر في المنظومة التعليمية، ومشاركة الأنشطة مع الطفل، فضلًا عن أن الأنشطة تجعل الطالب ينتمي للمدرسة وتعظيم قيم الولاء والانتماء بالمجتمع المحلي المحيط بالمدرسة، كما أنه سيجر التوسع بشكل كبير في هذه الأنشطة، لتلاءم طبيعة القرى المصرية، وفقًا لهذا النظام، فحياة كريمة تعمل على خفض الكثافات الطلابية بالمدارس.

حياة كريمة تبذل جهودا في الارتقاء بالجانب التعليمي

أوضحت مديرة إدارة التعليم بمؤسسة «حياة كريمة»، أن المبادرة تبذل جهودا مكثفة في الارتقاء بالجانب التعليمي، فالمؤسسة عملت على الجانب الخاص بالبنية التحتية الخاصة بالمدارس وتطويرها، وجانب بناء الإنسان أيضًا، وبالنسبة لإنشاءات المدارس، وصل عدد المشروعات بها حتى الآن إلى 2428 مشروعا، كما أن جهود مؤسسة حياة كريمة في قضايا التعليم، لم تتوقف على إنشاء وتطوير المدارس، وجرى إطلاق مبادرة لدعم الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات.

دعم الطلاب غير القادرين بالمستلزمات الدراسية قريبا

وأشارت «الشرقاوي»، إلى أنه سيجر دعم الطلاب غير القادرين بالمستلزمات الدراسية قريبا، تم جمع بيانات هؤلاء الطلاب من خلال فرق الرصد الميداني في المحافظات، موضحة أنه سيتم استئناف المرحلة الثانية قريبا من مبادرة «التعليم حياة»، بالتعاون مع مؤسسة «فودافون مصر» لتنمية المجتمع في محافظات القليوبية وسوهاج، وكانت هذه المبادرة هدفها هي نشر ثقافة التعليم الرقمي داخل قرى حياة كريمة.