«حياة كريمة» ببني سويف: نركز على الجانب التوعوي والثقافي بقرى المبادرة

أشاد الدكتور محمد جبر، منسق «حياة كريمة» في محافظة بني سويف، بحجم المشروعات التي أنجزتها المؤسسة خلال الفترة الأخيرة، إذ ذكر أن الاهتمام بالجانب التوعوي جزء لا يتجزأ من المبادرة، موضحا أنه يجرى التركيز على الجانب التوعوي الثقافي مثل «ترشيد المياه وإقامة بعض المسارح» بالقرى.

تنفيذ مشروعات الأبنية التعليمية في المحافظة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن الوحدة المحلية بمركز ببا بمحافظة بني سويف، تضم حوالي 46 قرية، مضيفا أنه جرى عقد ندوة توعوية بالتعاون مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الري والموارد المائية بالوحدة المحلية بمركز ببا بمحافظة بني سويف، تمحورت حول موضوع ترشيد المياه والري الحديث أو الري بالتنقيط، فضلًا عن تنفيذ مشروعات الأبنية التعليمية، وتبطين الترع، وإنشاء 9 مجمعات خدمية، ومشروعات زراعية.

نسب تنفيذ المشروعات جيدة

أوضح منسق مؤسسة «حياة كريمة» في محافظة بني سويف، أن مشروعات الوحدات الصحية وطب الأسرة يجرى الانتهاء منها في شهر ديسمبر بنسبة 100%، مضيف: «نبذل مجهودات كبيرة للمشروعات، ونتابع نسب التنفيذ ميدانيا، ونحاسب أي مقصر لإنجاز المشروعات، ونسب تنفيذ المشروعات جيدة».

وتابع: «نعمل على تجهيز العرائس في مجال العمل التنموي وتنمية الأسرة وفتح ملف الأيتام، والحماية الاجتماعية الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي».