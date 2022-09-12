إنجازات حياة كريمة في القليوبية.. مدارس ووحدات صحية وملاعب بملايين الجنيهات

جولة تفقدية قام بها عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لمتابعة عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة؛ لدفع الأعمال وتذليل المعوقات ميدانياً للإنتهاء من كافة المشروعات وتسليمها وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير الريف المصري للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق التنمية مستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وجرى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقليوبية في مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية، و36 قرية، و148 عزبة، بإجمالي 795 مشروعا، بتكلفة حوالي 7.1 مليار جنيه.

تجهيز الوحدة الصحية بالأحراز ضمن حياة كريمة القليوبية

بدأت جولة المحافظ بتفقد الوحدة الصحية بقرية الأحراز، التي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 80٪، موجهاً وكيل وزارة الصحة بسرعة الانتهاء من الأعمال خلال ثلاثة أشهر، وتفقد أيضا أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، الذي تصل تكلفة الأعمال الإنشائية به إلى مليار جنيه، ويشرف على التنفيذ الجهاز المركزي للتعمير، إذ جرى استلام الموقع في فبراير الماضي، ومدة تنفيذ المستشفى 18 شهرا، ووصلت نسبة التنفيذ حتى الآن إلى 15%.

مبني مجلس مدينة شبين القناطر الجديد

وتفقد المحافظ، مجلس مدينة شبين القناطر الجديد والمركز التكنولوجي الجاري إنشاؤهما بتكلفة 30 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 97%، مؤكدا أن مجلس مدينة شبين القناطر سيكون من المباني الحضارية لمجالس المدن بالمحافظة، مُشيداً بالتشطيبات الخاصة بالمبنى.

وفي قطاع الشباب والرياضة زار المحافظ عددا من مراكز الشباب والملاعب بقرى مركز شبين القناطر، وتابع أعمال تأهيل مركز شباب كفر الشوبك بنسبة 90%، كما زار مركز شباب المريج، ووصلت نسبة تنفيذه لـ75%، بالإضافة إلى مركز شباب عرب جهينة وعرب الصوالحة، وشدد "الهجان" على دفع الأعمال ومراعاة الدقة في التنفيذ ومطابقة المواصفات القياسية مشيراً إلى أهمية مراكز الشباب في جذب الشباب لممارسة الرياضة وخلق جيل واعي ومثقف لإستكمال مسيرة البناء والتنمية للجمهورية الجديدة.

وفي قطاع الصحة، تابع المحافظ أعمال إنشاء جديد للوحدة الصحية بكفر الشوبك، التي وصلت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية فيها لـ30% بتكلفة 40 مليون جنيه، ووجه بدفع الأعمال للانتهاء من الوحدة الصحية خلال شهرين.

وتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية المريج المقام على مساحة 700 متر مربع، بتكلفة 9 ملايين جنيه، ويضم (وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقاري، سجل مدني، وحدة تضامن إجتماعي، مركز تكنولوجي، مكتب تموين)، ويخدم 55 ألف نسمة، وتم الانتهاء من تلك المجمعات بالكامل بنسبة تنفيذ 100%، وتفقد المحافظ أيضًا المجمع الزراعي بقرية المريج، بنسبة تنفيذ 95% وتكلفة 7 ملايين جنيه.

انجازات حياة كريمة القليوبية في الصرف الصحي

وفي قطاع الصرف الصحي تفقد المحافظ، مشروع الصرف الصحي لقرية المريج والذي يبلغ تكلفته 65 مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذه إلى 70%، تفقد كذلك أعمال إنشاءات الوحدة الصحية بالمريج التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 15% وتقع علي مساحة 1500 متر بتكلفة 15 مليون جنيه، كما تفقد أيضا الوحدة الصحية بكفر طحا والجاري إنشاؤها بتكلفة 15 مليون جنيه، ونسبة تنفيذها وصلت إلى 65%، وسيتم تسليمها خلال شهرين، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء المركز الطبي بعرب جهينة ووصلت نسبة تنفيذه إلى 40% بتكلفة 32 مليون جنيه، لخدمة أهالي القرية والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة