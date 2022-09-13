رئيس النواب يشارك في الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي للديمقراطية بجنيف

يتوجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، صباح اليوم، إلى جنيف، للمشاركة في الحلقة النقاشية التفاعلية التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، بمناسبة ذكرى مرور 25 عامًا على صدور الإعلان العالمي للديمقراطية.

احتفالية الاتحاد البرلماني بجنيف

ويشارك المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كمُتحدث رئيسي في الحلقة النقاشية التفاعلية، بحضور ومشاركة بارزة من الخبراء في مجال الديمقراطية والبرلمانيين من جميع أنحاء العالم، حيث سيُلقي كلمة عن واقع الديمقراطية في الوقت الراهن، ويستعرض خلال تلك الكلمة مُحددات الرؤية الوطنية المصرية تجاه تعزيز الديمقراطية، والخُطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد.

رئيس مجلس النواب

ومن المُقرر أن تشهد زيارة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الأولى إلى مقر الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف زخماً سياسياً مُكثفاً، من خلال عقد سلسلة من المباحثات مع مسئولي الاتحاد البرلماني الدولي، لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية التاريخية بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي في ضوء قرب حلول ذكرى مئوية العلاقات بينهما.

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي يحتفل كل عام في شهر سبتمبر بذكرى صدور الإعلان العالمي للديمقراطية، والذي صدر بالقاهرة أثناء استضافاتها لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في سبتمبر عام 1997.