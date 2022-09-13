تردد أون تايم سبورت 1 الجديد على القمر الصناعي المصري نايل سات

زادت عمليات البحث عن تردد أون تايم سبورت 1 الجديد، رغم أنّ مباريات الدوري العام لموسم 2022/2023 لن تنطلق قبل 16 أكتوبر المقبل، علما بأنّ القناة هي الناقل الرسمي للدوري المصري، كما أنّها صاحبة الحقوق الحصرية لبثّ مباريات كأس مصر وكأس الرابطة.

وتحرص قناة اون تايم سبورت، على بث العديد من البطولات العربية والدولية في الألعاب الرياضية المختلفة، التي تمثل عامل جذب لشريحة كبيرة من المواطنين ومحبي متابعة البطولة والالعاب الرياضية المتنوعة، لذا يعتبر البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت 1 الجديد، على قائمة اهتمامات الجماهير المصرية والعربية ومحبي الكرة المصرية.

وترصد السطور التالية، تردد قناة أون تايم سبورت 1 الجديد، كما يلي:

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الجديد

على القمر الصناعي المصري نايل سات

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

على القمر الصناعي المصري نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة أون تايم سبورتس الأرضية، والتى تنقل على التردد (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

يذكر أنّ شبكة قنوات أون تايم سبورت، تحرص على تقديم بطولات الألعاب الفردية المختلفة، من خلال تردادتها الثلاثة على نايل سات، كما تحرص القناة من خلال ترددها الأرضي، على عرض المباريات الأفريقية التي تقام على الأراضي المصرية، نظرًا لأنها أحد الحقوق الرسمية لها، وفقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.