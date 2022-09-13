موجات الجفاف في الولايات المتحدة تقفز بأسعار الذرة لمستويات قياسية

ارتفعت أسعار الذرة إلى أعلى مستوياتها في 9 أسابيع عند 7.21 دولار أمريكي للبوشل، بعد تعديل توقعات الإنتاج لعام 2022/23 التسويقي في تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.

أكبر منتج للذرة في العالم

ويتوقع أن يبلغ إجمالي الإنتاج في الولايات المتحدة - أكبر منتج للذرة في العالم - 13.9 مليار بوشل في هذه الفترة، بانخفاض 415 مليون عن التقديرات السابقة، وسط وتراجع في المحاصيل ومنطقة الحصاد، كما تم تعديل الإنتاج العالمي والمخزونات النهائية بشكل تنازلي، بحسب التقرير.

موجات الجفاف الصيفية تدمر الذرة

وفيما يتعلق بسنة التسويق الحالية، تسببت موجات الجفاف الصيفية في الولايات المتحدة في دمار محاصيل الذرة المحلية، مع انخفاض الغلة إلى مستويات لم تشهدها منذ جفاف عام 2012، وأوضحت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الشهري عن العرض والطلب الزراعي العالمي، أنّه من المرجح حصاد محصول الذرة 13.9 مليار بوشل، على أساس متوسط عائد 172.5 بوشل للفدان، مقابل التوقعات السابقة للوزارة الأمريكية في أغسطس عند 14.4 مليار بوشل.

توقعات بارتفاع السعر عالميا

تاريخيا، وصل سعر الذرة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 8.43 دولار أمريكي للبوشل في أغسطس من عام 2012، ويتوقع تداول الذرة عند 9.05 دولار أمريكي للبوشل بنهاية هذا الربع في سبتمبر الحالي، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، وسط توقعات بأن يتم التداول عند 10.00 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

أكبر الدول تصديرا

وتضم قائمة أكبر مصدري الذرة، دول: الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا وفرنسا، وفي عام 2020، حقق 5 منهم أكثر من 75% من إجمالي المبيعات على المستوى العالمي.