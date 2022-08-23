السماح لسفينة تحمل 2437 طنًا من الذرة بمغادرة «تشورنومورسك»

سمح مركز التنسيق المشترك في مدينة «إسطنبول» التركية، لسفينة، تحمل على متنها 2437 طنًا من الذرة من ميناء «تشورنومورسك» الأوكراني، اليوم الثلاثاء، متوجهة إلى تركيا.

وبلغ إجمالي حمولة الحبوب والأغذية المصدرة من «أوديسا»و«تشورنومورسك» و«يوجني» 721449 طنًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

«أمستردام»: حزمة مساعدات إضافية لـ أوكرانيا تزيد عن 80 مليون يورو

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، إن «أمستردام»، قدمت لأوكرانيا حزمة مساعدات إضافية تزيد على 80 مليون يورو. وأمس الاثنين، زارت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونجرن، مع وزير التجارة الخارجية، ليش شرينماخر، «كييف»، وأعلن شرينيماخر، عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

المساعدات توفر 65 مليون يورو للمساعدة والاستثمار في أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الهولندية، في بيان، إن حزمة المساعدات توفر 65 مليون يورو للمساعدة والاستثمار في أوكرانيا، مضيفة إنه سيتم تخصيص أموال إضافية 10 ملايين يورو لمشاريع تهدف إلى إزالة الألغام والأجهزة المتفجرة الأخرى.

وخصصت هولندا، مليون يورو لإعادة بناء بلديات: «خيرسون» و«أوديسا» و«نيكولاييف»، كما سيتم تخصيص 2.5 مليون يورو أخرى للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتقديم الخبرة في إصلاحات الاقتصاد الكلي.

كييف نتلقى أسلحة من جميع دول أوروبا باستثناء المجر والنمسا

بدورها، أعلنت «كييف»، أنها تتلقى أسلحة من جميع دول أوروبا باستثناء المجر والنمسا كدولتين محايدتين، وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في لقاء تلفزيوني، إن العديد من الدول التي لم تزود مناطق الصراع مطلقا بالأسلحة في التاريخ الحديث، غيرت موقفها ، بل إن بعض الدول غيرت تشريعاتها الوطنية لهذا الغرض، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار كوليبا، إلى المناقشات السياسية في الدول الأوروبية حول متى وأي أسلحة يجب تسليمها لـ«كييف» تكلف بلاده خسائر يومية على خط المواجهة.

بدوره، وصف المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوجلاس ماكجريجور، المواد المتعلقة بانتصار أوكرانيا الوشيك على روسيا والتي تنشر بانتظام في وسائل الإعلام الأمريكية، بـ الوهم، مضيفا في مقابلة مع قناة على «يوتيوب»، أن أجهزة المخابرات الأمريكية تدرك أن جيش أوكرانيا استنفد قدراته، لكنهم يرمون برأي معاكس في وسائل الإعلام.

مستشار أمريكي سابق: أوكرانيا استنفدت تقريبا صواريخ «هيمارس» الأمريكية

وشدد ماكجريجور، المستشار السابق، أن أوكرانيا استنفدت تقريبا صواريخ راجمات الصواريخ «هيمارس» الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، قدم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، تعازيه لأسرة داريا دوجين، الصحفية، ابنة المفكر الروسي الشهير، ألكسندر دوجين، التي لقت مصرعها على إثر انفجار سيارتها في مقاطعة موسكو وقال في رسالة، إلى والدي القتيلة، إنه سيتم العثور على المسؤولين عن الجريمة ومعاقبتهم.

وأشار ميدفيديف، إلى أن داريا، كانت معروفة ومقدَّرة كشخصية عامة بارعة وصحفية وعالمة موهوبة في روسيا، مؤكدا ان المسؤولين، سينالون العقوبة التي يستحقونها.