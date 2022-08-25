زراعة محصول الذرة مرتين في السنة بكفر الشيخ لزيادة الإنتاج وسد فجوة الاستيراد

تحميل الزراعات في حقل واحد، طريقة متبعة منذ سنوات وتظهر بوضوح عند زراعة محصول البصل مع القطن، أو محصول لب البطيخ مع عباد الشمس، ولكن خلال الـ5 سنوات الأخيرة، توصل المزارعون بمحافظة كفر الشيخ إلى طريقة أخرى تمكن من زراعة محصول الذرة الشامية والصفراء مرتين في فصل الصيف، فكيف حدث ذلك؟

زراعة الذرة مرتين بالعام

يقول صلاح عبد السلام، مزارع من أبناء مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، إنهم يزرعون محصول الذرة الشامية مبكراً في أوائل مارس، ثم يحصدون المحصول الذي تبلغ مدة زراعته نحو 120 يوماً، ثم نقوم بتقطيع المحصول وحصاده سواء لأصناف الذرة الشامية أو الذرة الصفراء التي تباع كعلف للماشية، أو طحنه واستخراج الدقيق الناعم منه.

وبعد مرور أسبوع بحسب «عبد السلام»، يقومون بحرث الأرض وتخطيطها وزراعة محصول الذرة النيلي الذي يزرع في منتصف يوليو ويتم الحصاد له مع نهاية سبتمبر، ليتم زراعة محصول القمح الشتوي.

عوائد المحصول

ويشاركه في الرأي محمد عبد الله، مزارع من أبناء كفر الشيخ، موضحا أن محصول الذرة في العروة الأولى التي تُزرع أول مارس كمحصول مبكر ينتج الفدان نحو 30 أردب ذرة، سواء من أصناف الذرة الهجين أو الذرة الصفراء، كاشفاً أن سعر طن الذرة للبيع هذا العام بلغ 6100 جنيه للذرة الشامية، و6 آلاف جنيه للذرة الصفراء.

ويكمل قائلاً، إن زراعة محصول الذرة جاءت لزيادة الإنتاج وسد فجوة الاستيراد من الذرة وزيادة الإنتاج المحلي بحلول واقعية والتي تعود بالنفع علي المزارعين، مشيراً إلى أن فدان الذرة النيلي يزرع بنحو 30 كيلو ذرة ويجب توسعة الجورة التي يتم وضع الذرة بها بمسافة 30 سم حتي يكون الإنتاج وفيرًا خاصة أن المحصول يتعرض لبعض التقلبات الجوية في نهاية أكتوبر.

زراعة الذرة النيلي خروج من الحيز الضيق للزراعات في فصل واحد

ومن جانبه أكد الدكتور يحيي زكريا عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن زراعة الذرة النيلي يعتبر بمثابة الخروج من الحيز الضيق للزراعات خلال فصل زراعي واحد بفصل الصيف لزراعة نفس المحصول في العام مرتين بهدف زيادة الإنتاج.

وأوضح، أيضاً أن هذا الأمر يحقق أرباحا جيدة من ناتج بيع المحصول ولكنة يحتاج إلي عملية تسميد عضوي وعدم اللجوء للأسمدة «الأزوتية»، حتى لا يؤثر على التربة خلال مواسم الزراعات الأخرى.