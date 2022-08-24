موجات الحرارة ترفع أسعار الذرة بأمريكا لأعلى مستوى في 6 أسابيع

سجلت عقود الذرة الآجلة ارتفاعًا لتصل إلى أكثر من 6.5 دولار للبوشل (20 كيلو تقريبًا)، وهو أعلى مستوى في أسابيع بعد أن أبلغت وزارة الزراعة الأمريكية عن تدهور حالة المحصول وسط موجات الحر في الغرب الأوسط والسهول.

زيادة الطلب على الصادرات

صنفت الوزارة 55٪ من محصول الذرة الأمريكي في حالة جيدة إلى ممتازة، بانخفاض من 57٪ في الأسبوع السابق.

وفيما يتعلق بالطلب، ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أنَّ إجمالي عمليات الطلب على الصادرات بلغ 740.508 طن في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس، بما يتماشى مع توقعات السوق.

توقعات بتراجع المحصول في أوروبا

وفي الوقت نفسه، خفضت سلطات مراقبة المحاصيل في الاتحاد الأوروبي توقعاتها للمحصول مرة أخرى للمحاصيل الصيفية في أوروبا، مع توقعات بتراجع كبير في الذرة، في ظل ترجيح حدوث المزيد من الضرر نتيجة الطقس الجاف والحار.

وفقا لـ«تريدينج إيكونوميكس» من المتوقع تداول الذرة عند 9 دولارات للبوشل بنهاية الربع الجاري، والتداول عند 10 دولارات في غضون 12 شهرًا.

أعلى مستوى على الإطلاق

تاريخياً، وصلت أسعار الذرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 8.43 دولار في أغسطس من عام 2012.

وتضم قائمة أكبر مصدري الذرة الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا وفرنسا، وفي عام 2020 حقق 5 منهم أكثر من 75٪ من إجمالي المبيعات.وفي أبريل الماضي ارتفعت العقود الآجلة للذرة إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات، بدافع من نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى تعزيز مخاوف نقص الإمدادات في الأسواق، إذ تستحوذ كل من أوكرانيا وروسيا على حصة مؤثرة في أسواق الحبوب العالمية، بجانب زيادة تكلفة التأمين على الشحنات، التي جاءت على خلفية تلك الحرب.