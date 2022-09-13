أرمينيا تعلن مقتل 49 جنديا من قواتها في معارك مع أذربيجان

أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، مقتل 49 جنديا أرمينيا في معارك مع قوات أذربيجان، وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

اشتباكات عنيفة على حدود أرمينيا وأذربيجان

وأضاف رئيس الوزراء الأرميني، أنّ حدة المعارك مع قوات أذربيجان على الحدود انخفضت في الصباح، ودارت اشتباكات عنيفة فجر اليوم الثلاثاء عند حدود البلدين، استخدمت خلالها أسلحة ثقيلة.

وأوضحت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان: «فجر الثلاثاء شنّت أذربيجان قصفا مكثفا بالمدفعية وبأسلحة نارية من العيار الثقيل على مواقع عسكرية أرمينية، في بلدات غوريس وسوتك وجيرموك».

أعمال تخريبية قرب مقاطعات داشكسان وكلباجار ولاشين

وأضافت وزارة الدفاع الأرمينية أنّ أذربيجان استخدمت أيضا في الهجوم طائرات دون طيار. فيما اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، القوات الأرمينية بشن أعمال تخريبية واسعة النطاق قرب مقاطعات داشكسان وكلباجار ولاشين الحدودية، مشيرة إلى أنّ مواقع جيشها تعرضت للقصف، خاصة بقذائف الهاون.

وأضافت الوزارة الأذربيجانية، في بيان عنها، أنّ القصف الأرميني أسفر عن خسائر في صفوف العسكريين الأذربيجانيين.