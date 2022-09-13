دعوة أمريكية لـ أرمينيا وأذربيجان إلى وقف الاشتباكات الحدودية فورا

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، «يريفان» و«باكو» إلى وقف الاشتباكات الحدودية فورا، وقال وزير الخارجية الأمريكية،أنتوني بلينكن ،إن «واشنطن» قلقة جدا بشأن تقارير تشير إلى اشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بلينكن: لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع

وقال بلينكن، في بيان، إن لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية، أشارت في وقت سابق، إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات جيش بلادها، جراء اشتباكات مسلحة وقعت، على الحدود مع أذربيجان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، أرام توروسيان، في مؤتمر صحفي، إن الوضع لا يزال متوترا للغاية مع استمرار القتال، فيما اتهمت أذربيجان، «يريفان» بارتكاب أعمال تخريبية واسعة النطاق بالقرب من المقاطعات الحدودية من خلال زرع ألغام أرضية وتعبئة الأسلحة.

وأشارت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إلى أن الإجراءات المضادة التي اتخذها جيش بلادها ردا على استفزازات القوات الأرمينية موجهة ضد أهداف عسكرية مشروعة تستخدم كنقاط إطلاق نار.

وأقر الجانبان، بسقوط ضحايا في صفوف القوات الأرمينية والأذربيجانية لكنهما لم يؤكدوا العدد، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشهه فيله» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

مقتل نحو 6500 شخص جراء حرب 2020

وأسفرت الحرب الأخيرة بين «يريفان» و«باكو» في العام قبل الماضي 2020 عن مقتل نحو 6500 شخص وانتهت بهدنة تم التوصل إليها بوساطة روسية.

وفي وقت سابق، اتهمت أرمينيا، أذربيجان بقتل أحد عسكرييها في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين البلدين.

وفي وقت لاحق، أطلع وزير وزير الخارجية الأرميني، آرارات ميرزويان، نظيره الروسي سيرجي لافروف على تطورات الوضع على الحدود بين بين أرمينيا وأذربيجان.