مواعيد الكشف الطبي بجامعة القاهرة.. تعرف على خطوت التسجيل الإلكتروني

كشفت جامعة القاهرة، عن موعد فتح باب التسجيل في خدمة الكشف الطبي للطلاب المستجدين للمرحلة الأولى والثانية من التنسيق، وذلك عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت «أون لاين»، وبعض النصائح لهم في حالة عدم قدرتهم على التسجيل.

وتنشر «الوطن»، موعد الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة القاهرة، في إطار الموضوعات الخبرية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، وعبر منصاتها المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

موعد تسجيل كشف الطبي بجامعة القاهرة

ووفق الموقع الرسمي لجامعة القاهرة، فيمكن للطلاب التسجيل للحصول على موعد للكشف الطبي يوم السبت الموافق 17 سبتمبر الجاري، على أن تنتهي يوم الإثنين 24 أكتوبر المقبل، مؤكدة على ضرورة التزام الطالب بالموعد المحدد له للكشف، من الساعة 9:30 إلى الساعة 11:30 صباحًا للطالبات، أما للطلاب الذكور من الساعة 11:30 صباحًا إلي الساعة 1:30 ظهرًا.

خطوات تسجيل الكشف الطبي بجامعة القاهرة

وحتى يتمكن الطالب من تسجيل موعد لإجراء الكشف الطبي للطلاب المستجدين في جامعة القاهرة، عليه ابتاع بعض الخطوات وهي كالآتي:

- الدخول على موقع الكشف الطبي التابعة جامعة القاهرة.

- يتم ملء البيانات الشخصية المطلوبة للطالب للاستمارة الكشف الطبي.

- سيحصل الطالب على كود الدفع لرسوم الكشف الطبي عن طريق فوري، وسيتم إرساله على رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الذي تم كتابتهما في بيانتك.

- يتم طباعة الاستمارة والتوجه إلى الكشف الطبي حسب الموعد المسجل فيها.

- التوجه إلى أحد منافذ التحصيل، واحضار إيصال السداد عند التوجه للكشف الطبي.

خطوات إجراء الكشف الطبى بجامعة القاهرة

وحتى يتمكن الطالب من الحصول على موعد كشف الطبي بجامعة القاهرة يجب اتباع الآتي:

- يتوجه الطالب بمفرده «يمنع دخول أولياء الأمور لمنع الازدحام» للكشف الطبي بمقر مستشفى الطلبة - جامعة القاهرة، في الموعد الذي يتم تحديده، ويجب أن يرتدي كمامة كشرط للدخول.

- يقوم الطالب بتجهيز المستندات الآتية: إثبات شخصية «صورة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب المميكنة، صورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، واستمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني، إحضار أصل وصورتين من إيصال سداد فوري، صورتين شخصيتين إذا لم يستطع رفع الصورة على الموقع».

- يتم بعدها توقيع الكشف الطبي على الطالب.

وأوضحت جامعة القاهرة، أنه في حالة عدم قدرة الطالب على التسجيل يتم التوجه مباشرة إلى العيادة مع أصل وصورة الرقم القومي والكارنيه الجامعي.