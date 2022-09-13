لينك تقليل الاغتراب.. اعرف الشروط والتفاصيل وموعد انتهاء التقديم

كشف موقع التنسيق الإلكتروني عن لينك تقليل الاغتراب، حيث يبدأ طلاب المرحلة الثالثة 2022 والمرحلتين الأولى والثانية لمختلف الشعب، تسجيل رغبات مرحلة تقليل الاغتراب اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر ولمدة 5 أيام، بهدف التحويل من كلية لأخرى قريبة من مقر السكن.

وترصد السطور التالية لينك تقليل الاغتراب، كما يلي:

لينك تقليل الاغتراب

يمكن للطلاب الدخول على لينك تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

شروط تقليل الاغتراب 2022

وأبرز الشروط المطلوبة للتحويل للكليات وتقليل الاغتراب أن يكون التحويل في حدود الحد الأدنى للقطاع، ويتم الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، على أن يتم التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

ويجب التحويل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ولمرة واحدة فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، ويجب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل لها، مثل اجتياز اختبار القدرات، وتكون المُفاضلة بين الطلاب وفق مجموع الدرجات في شهادة الثانوية العامة.

يذكر أنّ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أمس نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لجميع شعب الثانوية العامة 2022، ويمكن الحصول على نتيجة التنسيق من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني والضغط على خانة خدمات تنسيق الثانوية العامة، ثم اختيار خانة نتائج التنسيق والضغط على خانة «اضغط هنا لمعرفة النتيجة»، ثم اتباع الخطوات المطلوبة الخاصة باختيار مصدر الشهادة وإدخال رقم الجلوس والرقم السري والرقم التأكيدي، ثم اتباع باقي الخطوات المطلوبة لتظهر نتيجة التنسيق.