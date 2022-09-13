اليوم.. انطلاق تقليل الاغتراب 2022 للمرحلة الثالثة رسميا

يبدأ طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022 والمرحلتين الأولى والثانية لمختلف الشعب الدراسية اليوم في تسجيل رغبات مرحلة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي، وأكدت الوزارة أن موقع التنسيق متاح رسمياً من اليوم ولمدة 5 أيام وفقاً للقواعد والضوابط التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مرحلة تقليل الاغتراب 2022 للمرحلة الثالث

و قالت الوزارة إنه تم فتح مرحلة تقليل الاغتراب 2022 أمام الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة والطلاب المرشحين من المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر و ذلك وفي حدود النسبة المُقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد .

شروط التحويل للكليات 2022

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.