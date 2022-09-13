شروط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2022‏.. التحويل لمرة واحدة

فتحت وزارة التعليم العالي مرحلة تقليل الاغتراب وفقا للشروط والقواعد التي حددتها الوزارة لطلاب الثانوية العامة 2022، وأتاحت لطلاب جميع مراحل التنسيق تقليل الاغتراب من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق خلال الفترة من الثلاثاء 13/9/2022، وذلك حتي يوم السبت الموافق 17/9/2022 ، من خلال ‏موقع التنسيق الإلكتروني وفقًا لقواعد وشروط ‏تقليل الاغتراب ‏المحددة من الوزارة.

وأعلن مكتب التحويلات المركزي بجامعة المنصورة، في بيان له، شروط تقليل الاغتراب والتي حددتها وزارة التعليم العالي وتسري علي جميع طلاب الثانوية العامة، بل أنها أتاحت لطلاب جميع مراحل التنسيق الدخول خلال تلك الفترة لتقليل الاغتراب لمن ينطبق عليهم فقط .

‏شروط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2022‏

وأكد أن شروط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022‏ ‏تتضمن: أن تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة 2022، ويكون التحويل المُناظر «تقليل الاغتراب» في حدود الحد الأدنى للقطاع، أما التحويل غير المُناظر وذلك باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

تقليل الاغتراب من خلال رابط التنسيق

وأوضح أن التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط من خلال ‏موقع التنسيق الإلكتروني‎، وأنه لا توجد تحويلات ورقية، كما أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، مع ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات.

تقليل الاغتراب لطلاب المعاهد

وذكر أنه بالنسبة للتحويلات ‏«تقليل الاغتراب»‏ بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة تقليل الاغتراب بالتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، بأسبقية المجموع وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.