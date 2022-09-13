متاح الآن.. رابط تسجيل تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2022

أعلن مكتب التحويلات المركزي بجامعة المنصورة، الليلة، عن فتح باب التحويلات الإلكترونية لمرحلة تقليل الاغتراب مناظر وغير مناظر لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022، علاوة على الراغبين من مرحلتي التنسيق الأولى والثانية، لطلاب الثانوية العامة 2022، والتي تستمر من يوم الثلاثاء 13/9/2022 وتستمر لمدة 5 أيام تنتهي يوم السبت الموافق 17/9/2022 ، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت‎ https://tansik.digital.gov.eg ‎وفقًا لقواعد وشروط تقليل الاغتراب.

رابط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022

وبحسب بيان مكتب التحويلات المركزي بجامعة المنصورة ‏فقد تم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المُرشحين في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وكذلك طلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من مرحلة تقليل الاغتراب السابقة ويمكنهم التقدم لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، وفي حدود النسبة المُقررة 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 13/9/2022 حتى يوم السبت الموافق 17/9/2022 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت‎ https://tansik.digital.gov.eg ‎ وفقا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2022 للثانوية العامة

يذكر أن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن أمس نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لجميع شعب الثانوية العامة 2022 ، ويستطيع الطالب التعرف على نتيجة التنسيق عن طريق الدخول إلى موقع التنسيق، والدخول على «خدمات تنسيق الثانوية العامة» ويكتب رقم الجلوس ثم الرقم السري المدون على استمارة النجاح، ويعرف بعدها نتيجة التنسيق، مؤكدة أن تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب، سيكون متاحًا يوم الثلاثاء المقبل ولمدة 5 أيام متتالية.