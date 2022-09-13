شروط وخطوات التسجيل في مبادرة «أشبال مصر الرقمية».. اعرفها

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق مبادرة «أشبال مصر الرقمية» وهي عبارة عن منح مجانية تستهدف الأطفال بداية من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثاني الثانوي بكافة المدارس المصرية، من أجل إعداد جيل متميز في مجال التكنولوجيا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، رابط الاشتراك في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» وشروط وخطوات التقديم، في السطور التالية:

رابط مبادرة أشبال مصر الرقمية

وتتيح وزارة الاتصالات والتكنولوجيا موقع مخصص للمبادرة، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على الموقع والاطلاع على المنح المتاحة، ومواعيدها وشروط وخطوت التسجيل، والتي يتم تحديثها بشكل دوري على موقع أشبال مصر.

شروط التقديم في مبادرة أشبال مصر الرقمية

وللراغبين في الانضمام إلي مبادرة أشبال مصر الرقمية، فيجب أن تتوفر بعض الشروط التي جاءت كالتالي:

أن يكون جنسية المتقدم مصري

ألا يقل عمر المتقدم عن 12 عاما وألا يزيد عن 17 عاما.

المتقدم مقيد في إحدى المدارس في واحدة من محافظات مصر سواء كانت المدارس حكومية أو خاصة أو تجريبية أو دولية.

تكون المنح المخصصة من وزارة الاتصالات هي للطلاب المتفوقين، سواء في الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية والحاسب الآلي ويجب أن يكون الطالب حاصلا على امتياز أو جيد جدًا أو ما يعادلها حسب المدرسة، بداية من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثاني الثانوي.

أن يمتلك الطالب المعرفة الأساسية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، والتعلم عبر الإنترنت.

توقيع وموافقة الطالب أو الطالبة وولي الأمر على الإقرار بعد تحميله من الموقع وهو ينص على التعهد بالالتزام والانتظام بالمبادرة.

المستندات المطلوبة للانضمام في المبادرة

ويجب على الطالب تجهيز المستندات والأوراق للانضمام للمبادرة كالتالي:

صورة شخصية ملونة «مسحوبة سكانر».

شهادة ميلاد مميكن للطالب.

خطاب قيد بالمدرسة الملتحق بها مختوم ومعتمد من المدرسة وموجه باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بيان الدرجات للعام الدراسي إن وجد مختوم ومعتمد من المدرسة فقط.

بطاقة الرقم القومي «سارية» لولي الأمر.

إقرار واتعهد: يمكن طباعته أو كتابته.

خطوات التسجيل في مبادر أشبال مصر

وحتى تتمكن من التسجيل في المبادرة يجب اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع مبادرة أشبال مصر والضغط على تسجيل الدخول.

- يتم إدخال البيانات الأساسية للطالب مثل الاسم باللغة العربية أو الإنجليزية، النوع، وتاريخ الميلاد، والرقم القومي، والبريد الإلكتروني ويجب أن يكتب بدقه وغيرها، والضغط على التالي.

- ستظهر صفحة ويب جديدة تطلب البيانات التعليمية للطالب مثل نوع المدرسة، واسم المدرسة باللغة العربية والإنجليزية.

- ادخال البيانات الأساسي لولي الأمر.

- يقوم الطالب بإدخال مقدمة تعريفية عن الطالب.

- تحديد نوعية المسارات التدريبية التي يحتاج إليها الطالب.

- تحميل المستندت المطلوبة، والإقرارات.

سوف تظهر في النهاية رسالة «تم التسجيل بنجاح».