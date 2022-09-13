مصرع موظف بالمعاش انقلبت سيارته على طريق مصر إسكندرية الزراعي

لقى موظف بالمعاش مصرعه في حادث انقلاب سيارته الملاكي على طريق مصر إسكندرية الزراعي بالقرب من قرية الروضة بالمنوفية، وجرى نقله إلى مستشفى بركة السبع لمحاولة إنقاذ حياته، ولكنه توفى، وجرى إخطار مركز الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.

تفاصيل مصرع موظف انقلبت سيارته في المنوفية

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بركة السبع، إلى مكان الحادث، وتبين أن المتوفى يدعى «أ.ع»، مقيم بدائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ووفق المعاينة والتحقيقات الأولية تبين انفجار إطار السيارة وانقلابها، وتم سؤال الأهالي في مكان الحادث، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع موظف بالمعاش يدعى «أ.ع»، مقيم بالمحلة الكبرى في الغربية، بعد انقلاب سيارته على طريق مصر إسكندرية الزراعي، وعلى القور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مصرع طفل في حادث بالسادات

في سياق منفصل، شهد مركز السادات مصرع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات في حادث مروع من سيارة ملاكي يقودها طالب، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.